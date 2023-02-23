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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Galeri Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 23:36
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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü sembol yapısı Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümü dolayısıyla, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

8/15
Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

11/15
Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

13/15
Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

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