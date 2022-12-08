8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Savaşın başından bu yana konuşulan iddialara Putin'den itiraf gibi yanıt

Savaşın başından bu yana konuşulan iddialara Putin'den itiraf gibi yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik düzenlenen Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu belirterek, "Evet, biz bunu yapıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 21:05
Takip Et

Savaşın başından bu yana süren Rusya'ya dönük iddialara Putin'den itiraf gibi yanıt

Savaşın başından bu yana konuşulan iddialara Putin'den itiraf gibi yanıt
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Vatan Kahramanları Günü programında, madalya ile ödüllendirilen Rus askerleriyle bir araya geldi.

"EVET, BİZ BUNU YAPIYORUZ"

Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırılarına değinerek, "Komşu ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarımızla ilgili çok fazla gürültü var. Evet, biz bunu yapıyoruz" dedi.

YANIT VERİYORUZ İDDİASI

Söz konusu saldırıları Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı eylemlerine yanıt olarak başlattıklarına işaret eden Putin, "Ancak kim ilk başladı? Kim Kırım köprüsüne saldırdı? Kim Kursk’taki nükleer enerji santralinin elektrik hatlarını vurdu. Kim Donetsk’e su vermedi? Milyonlarca insanın yaşadığı kente su verilmemesi soykırımdır. Hiç kimse hiçbir yerde bu konuda tek kelam etmedi. Tam bir sessizlik. Hareket ederek yanıt olarak bir şeyler yaptık mı evrenin her yerinde gürültüler çıkar" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEYE ENGEL OLAMAYACAKLAR"

Bunun, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflerini yerine getirmesini engellemeyeceğini belirten Putin, "Yalan haberlerin bir tarafta kalması gerekiyor. Bunlar, halkın karşısındaki görevimizi yerine getirmemize engel olmamalıdır" dedi.

Putin, "Vatan, her şeyden önce insanlardır. Bunu her zaman hatırlamalıyız. Her şeyi halkımız ve onun güveni için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
2
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
4
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
5
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
6
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
7
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.