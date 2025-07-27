Savaşın gölgesinde diplomasi: Tayland ve Kamboçya liderleri Malezya’da bir araya geldi

Tayland ve Kamboçya arasındaki kanlı sınır çatışmasının dördüncü gününde, iki ülkenin liderleri Malezya’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Tayland Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tayland’ın fiilen görevdeki Başbakanı Phumtham Wechayachai, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in daveti üzerine Kuala Lumpur’daki özel barış toplantısına katılacak. Görüşmeye Kamboçya Başbakanı Hun Manet de katılacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bu görüşmenin, çatışmaları sonlandırmak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın her iki ülkeye yaptığı baskının ardından geldiği belirtiliyor. Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, çatışmalar sürdüğü takdirde Tayland ve Kamboçya ile ticaret anlaşmalarını askıya alacağını belirtmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra, iki ülke liderleri ateşkes masasına oturma kararı aldı.

SORUMLULUĞU KİM ÜSTLENECEK?

Çatışmalar, Perşembe günü sınır hattına döşenmiş bir mayının patlamasıyla başladı. Beş Tayland askerinin yaralanmasına neden olan olayın ardından taraflar birbirini suçladı. Tayland, Kamboçya’nın Surin eyaletindeki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları yaptığını ve Ta Muen Thom Tapınağı çevresinde yoğun saldırı başlattığını bildirdi. Buna karşılık Tayland ordusu uzun menzilli topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Tayland Ordusu Sözcü Yardımcısı Albay Richa Suksowanont, Kamboçya’nın taarruzlarının düzensiz olduğunu ve çatışma kurallarını ihlal ettiğini vurguladı. Tayland Dışişleri Bakanlığı ise, ülkenin ateşkese prensipte sıcak baktığını ancak Kamboçya’dan "samimi bir niyet" beklediklerini bildirdi.

Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata, Tayland’ı geniş çaplı tank ve piyade birlikleriyle sınırı ihlal etmekle suçladı. Tayland’ın bu adımının barış girişimlerini baltaladığını dile getirdi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Tayland’ın Surin eyaletinde yaklaşık 139 bin kişi tahliye edildi. Kamboçya’nın üç sınır vilayetinden ise 79 bin kişi evlerini terk etti. Geçici sığınma merkezlerinde kalan halkın en büyük arzusu, barışın bir an önce sağlanması.

Bangkok’ta klima teknisyeni olarak çalışan Pichayut Surasit, ailesini korumak için işini bırakıp Surin’e döndüğünü anlattı. Altı bin kişinin barındığı sığınma merkezinde eşi ve ikiz kızlarıyla birlikte yaşayan Pichayut, "Bu savaş bitsin de evimize dönelim" dedi.

Bir başka tahliye mağduru Bualee Chanduang ise ailesiyle birlikte sığınağa taşınanlardan. Yanında getirdiği tavşanıyla barış için dua ettiğini belirten Chanduang, görüşmelerden umutlu olduğunu söyledi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo XIV de pazar günü yaptığı konuşmada, çatışmalardan etkilenen Tayland ve Kamboçya halkı için dua ettiğini, özellikle çocuklar ve yerinden edilen aileler için endişelendiğini ifade etti.

Görüşmelere Çin’in de gözlemci olarak katılması bekleniyor. Pekin, çatışmaların ilk günlerinde taraflara sağduyu çağrısında bulunmuştu. ASEAN Dönem Başkanı sıfatıyla arabuluculuğu üstlenen Malezya’nın ev sahipliği yaptığı bu toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da diplomatik süreci destekleyeceği bildirildi.

Uzmanlara göre, sınır hattı üzerindeki 800 kilometrelik çekişmeli bölge yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak ortada duruyor. Son tırmanışın fitilini ise Mayıs ayında çıkan ve bir Kamboçya askerinin ölümüyle sonuçlanan sınır gerilimi ateşledi. Bu olay Tayland’da iç politikada da çalkantılara yol açmıştı.

Her iki tarafın ağır silahlar kullanarak yaptığı saldırılar, bölgede yaşayan sivilleri doğrudan etkiliyor. Okullar ve hastaneler kapatıldı, köyler neredeyse boşaltıldı. Şimdi gözler Malezya’daki barış masasından çıkacak sonuçta.