Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı son görüşmede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünü tamamen Moskova'ya teslim etmesini talep ettiği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde, Donetsk bölgesine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Vladimir Putin ve Donald Trump

Habere göre Putin, Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen kendilerine teslim edilmesini savaşı sona erdirme koşulu olarak gördüğünü Trump'a iletti.

TALEBE KARŞILIK VERİLDİ Mİ?

Trump'ın Putin'in bu talebine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, ABD Başkanı görüşmeye dair açıklamasında Donetsk ile ilgili talebe değinmedi.

ABD'li yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın Kiev'i ele geçirmesinin önünde adeta bir tampon bölge işlevi gören Donetsk'i Putin'in Ukrayna'dan almayı çok istediğine ve bu düşüncesinden halen vazgeçmediğine dikkati çekerken, bu durumun savaşı sona erdirmeyi zorlaştıracağını kaydetti.

İki hafta içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Putin ile bir araya geleceğini duyuran Trump'ın, bu konuda nasıl bir yaklaşım izleyeceği ise merak ediliyor.

Öte yandan habere göre Putin, Trump'a, kısmen ele geçirdiği Ukrayna'nın diğer iki bölgesi olan Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer ise konuyla ilgili önceki açıklamalarında, Moskova'nın Donetsk ile ilgili taleplerine karşı olduklarını dile getirmişti.