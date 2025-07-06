Savaşta dönüm noktası! Yüz binlerce İHA üretimi yolda

Kaynak: AA
Savaşta dönüm noktası! Yüz binlerce İHA üretimi yolda

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile İHA üretiminde ortak çalışmayı artıracak anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Zelenskiy, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son bir hafta içerisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Zelenskiy, "Bu muhtemelen tüm bu zamanların en iyi sohbetiydi, en verimlisiydi." diye konuştu.

ukrayna.jpg

Zelenskiy, Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın hava savunması konusunu ele aldıklarını vurguladı.

Ayrıca İHA üretmek konusunda ABD tarafıyla ortak çalışmaların artırılması yönünde hafta içinde bir anlaşmaya vardıklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İHA'lar ile ilgili Amerikan tarafıyla ortak çalışmaları önemli ölçüde artırmak konusunda da anlaştık. Bu hafta Ukrayna Savunma Bakanlığı ile önde gelen Amerikan şirketlerinden biri arasında bir anlaşma imzalandı."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy mesajında, "Bu, Ukrayna'ya bu yıl özel şartlarla yüz binlerce İHA ve gelecek yıl ise önemli ölçüde daha fazla İHA sağlayacak. Özellikle önleyici İHA'lar bizim net önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Danimarka ile ortak silah üretimi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Son Haberler
Güvenlik kamerasına takıldılar! Yüzleri kapalı 4 kadın aranıyor
Güvenlik kamerasına takıldılar! Yüzleri kapalı 4 kadın aranıyor
103 yaşındaki Kore gazisi, torununun torununu gördü!
103 yaşındaki Kore gazisi, torununun torununu gördü!
Günlerdir yanan İzmir'den turizm açıklaması: Çeşme güvende!
Günlerdir yanan İzmir'den turizm açıklaması: Çeşme güvende!
Savaşta dönüm noktası! Yüz binlerce İHA üretimi yolda
Savaşta dönüm noktası! Yüz binlerce İHA üretimi yolda
2025-2026 dönemi avlanma bölgeleri ve türleri
2025-2026 dönemi avlanma bölgeleri ve türleri