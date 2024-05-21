Savcı, kaçırmak istediği Hilal'i öldüren direksiyon eğitmeni için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Duruşma sonrası açıklama yapan Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz, gözyaşları içinde, "Kızım vurulduğu gün 'Anne başaramadık' demişti. Ben de mezara giderken 'Annem başardık' diyeceğim" dedi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Önder Lafçı, 6 Eylül 2022'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ü Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki evinin önünden zorla aracına bindirmeye çalıştı. Direnen Kırgöz’ü sırtından vurup kaçan Lafçı, yakalanarak tutuklandı. Kırgöz, hastanede 48 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

SAVCININ MÜTALAASI

Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Önder Lafçı'nın 'kadına karşı kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C. için ise sırasıyla 15 ve 5 yıl hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMALAR

Hilal Sultan Kırgöz'ün ailesi ve avukatı, duruşma sonrası basın açıklaması düzenledi. Ailenin avukatı Yalçın Arcak, "Uzun ve meşakkatli bir adalet mücadelesinin sonunda bugün sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Başka Hilaller ölmesin diye mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

ANNE ZEYNEP KIRGÖZ'ÜN FERYADI

Anne Zeynep Kırgöz, "Başka Hilaller ölmesin, anneler ağlamasın. Bayramda herkes sevdiklerine giderken ben kızımın mezarına gidiyorum. Kızım vurulduğunda 'Anne başaramadık' demişti. Ben de mezara giderken 'Annem başardık' diyeceğim" diyerek duygularını dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DESTEK

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da, "Hilal, devletin koruyamadığı bir kadın. Gerekli önlemler alınsaydı bugün aramızda olacaktı. Kadın cinayetleri politiktir ve İstanbul Sözleşmesi en kısa sürede geri dönmelidir" ifadelerini kullandı.

Dava, sanık Önder Lafçı'nın son savunmasını yapmak üzere 31 Mayıs'a ertelendi.