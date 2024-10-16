Savcı kıskançlık krizine girdi! Avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı iddiası

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, aralarında avukat ve askerlerin bulunduğu 5 kişi hakkında adına Instagram hesabı açıldığı ve “Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz

“TELEFON VE BİLGİSAYARDA SUÇ UNSURU YOK”

Gözaltına alınan kişilerin telefon ve bilgisayarlarında inceleme yapıldı.

Soruşturmada ismi geçen Zonguldak Barosu’na kayıtlı Avukat Ömer Uras Kayahan 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Avukat Ömer Uras Kayahan(Sağda)

Avukat Emrah Özmekik’in ofisinde çalışan bir personelin de ismi soruşturmada geçiyordu.

Personelin ofisteki bilgisayarı incelendi, o da serbest bırakıldı.

Özmekik, Yeniçağ’a yaptığı açıklamada isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Avukat Emrah Özmekik

Hem yanında çalışan personelde hem de meslektaşı Ömer Uras Kayahan’a ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Özmekik, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıkları belirtti.

Konuyla ilgili Zonguldak'tan konuşan bazı kaynaklar Başsavcı Cengiz'in 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü.

“AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAZ”

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, il Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.