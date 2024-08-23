Savcı Sayan AKP'nin ülkeyi ne hale getirdiğini açıkladı

Enflasyon ve hayat pahalılığı, Türkiye'de vatandaşların ekonomik durumunu zorlamaya devam ederken Avrupa'da en yüksek gıda enflasyonunun yaşandığı Türkiye'de, market ve pazar fiyatları artış göstermeye devam ediyor.

Ekonomi yönetimi, enflasyonun baz etkisiyle gerilemesini öngörse de, uzmanlar enflasyon oranlarının resmi verilerde düşüş göstermesi durumunda bile bu değişikliğin tüketici fiyatlarına yansımasının şüpheli olduğunu belirtti. Bu durum, fiyatların yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği ve halkın yaşam standartlarının etkilenmeye devam edeceği endişelerini beraberinde getirdi.

"PARASI OLAN YATIRIM YAPMAK YERİNE BANKAYA YATIRIP FAİZ KAZANCIYLA YETİNİYOR"

Ağrı Belediyesi eski Başkanı ve AKP'li Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Sayan, paylaşımında, günümüz ekonomik koşullarında insanların paralarını bankalarda değerlendirmenin daha cazip hale geldiğini belirtti. "Parası olanlar yatırım yapmak yerine, paralarını bankaya yatırıp faiz kazancıyla yetiniyor" diyen Sayan, mevcut yatırımların faiz oranlarının getirisini karşılamadığını ifade etti.

Ayrıca, düşük bütçeli kişilerin yüksek kredi faizleri nedeniyle yatırım yapma imkanlarının bulunmadığını vurguladı. "Üretim yok, tüketim çok… Enflasyon nasıl düşecek, bu ülkenin hali ne olacak anlamıyorum. Bilgisi olan varsa açıklayabilir mi?" şeklinde devam eden açıklamasında, ekonomik durumu ve enflasyonun geleceğini sorguladı. Sayan’ın bu sözleri, AKP’nin ülkenin ekonomik durumunu nasıl etkilediğine dair eleştirel bir bakış açısı sundu.