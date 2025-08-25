Savcı Sayan gemileri yaktı... AKP'deki iç savaş kontrolden çıktı! Hiç bu kadar ağır ifadeler kullanılmamıştı

AKP'de sular durulmuyor, parti içinde adeta kaos yaşanıyor.

Savcı Sayan, X hesabından ağır ifadelerle isim vermeden AKP'lilere yüklendi.

Sayan'ın paylaştığı notun tamamı şöyle:

"SİZ BİR KİŞİ DEĞİL, KOSKOCA BİR GÜRUHSUNUZ"

Vicdansızsınız! Siz bir kişi değil, koskoca bir güruhsunuz. Yüzyılda bir Allah’ın bu millete bahşettiği bir lider var, ama siz onun ayağına pranga olmuşsunuz. Siz, garibanın sırtından kazanan vicdansızlarsınız! Emeği sömürdünüz, alın terini çaldınız; sonra da soluğu Havai/Dubai’de tatilde, Amerika’da, İngiltere’de yatırımda aldınız. Bu topraklarda doğup büyüyüp bu topraklara ihanet ettiniz.

"ÇOCUKLARINIZA SALTANAT KURDUNUZ"

Sırtımıza basa basa kazandınız, doymadınız. Ama artık Anadolu halkı isyan ediyor, edecek. Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyeceğiz! Bugün Anadolu insanı 1 tane ucuz ekmek, 1 kilo ucuz et için kuyruğa girerken, siz onların çocuklarının mutluluğunu çalarak, çocuklarınıza saltanat kurdunuz/kurmaya çalışıyorsunuz.

O kuyrukta bekleyen babanın çocuklarının gözündeki umut, sizin umurunuzda bile değil! O kadar vicdansızsınız ki; Çocuğunun okul masrafı için parmağındaki alyansını satan, misafirini yolcu etmek için bakkalın önünde bir paket margarini veresiye almaya çalışan Anadolu kadınını hiç görmediniz..

"SİZİ SAHTE DİPLOMALARINIZ DA KURTARAMAYACAK"

Çünkü sizin gözünüz sadece parada, makamda, saltanatta. Herkesle flört ediyorsunuz, kim işinize yararsa onun yanındasınız. Dün bir partinin kapısındaydınız, bugün öbürünün masasında. Ama artık yeter! Anadolu çocukları susmayacak, izin vermeyecek. Sizi liderimizin etrafından söküp atacağız. Ballı börek günleriniz bitecek. Uçaklarınız, yatlarınız, katlarınız, medyanız, sahte diplomalarınız, taptığınız yeşil paralarınız da artık sizleri kurtaramayacaktır… Çaldıklarınızı yiyemeyeceksiniz, kusacaksınız… Bilin ki bu milletin ahı vardır.

"BU MİLLETİN DUASI SİZİN OYUNLARINIZI BOĞACAK"

Siz bu ülkenin garibanlarını yok ettiniz. Şimdi de gariban babası Liderimize ihanet edip, kendi düzeninizi kurmaya çalışıyorsunuz. Ama kuramayacaksınız. Çünkü bu milletin duası sizin oyunlarınızı boğacak. Bu sefer bizim çocuklarımız kazanacak…Kökü bozuk olduğunuz için ne makamı taşıyabiliyorsunuz ne de parayı. Sonradan görme kibirinizle, bu ülkeye en büyük zararı siz verdiniz. Ama artık yeter! Anadolu halkı ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanımızı size yedirmeyeceğiz! Ve unutmayın: Garibanın duası da var, bedduası da… O beddua sizi bulacak!