Savcı Sayan'dan dikkat çeken iddia: 'Özgür Özel'in haberi vardı'

Esenyurt Belediyesi'ne operasyon ve başkan Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili tartışmalar sürerken tv100'de gündem yaratacak bir iddia Ağrı Belediye eski Başkanı Savcı Sayan'dan geldi.

Esenyurt'ta bir miting gerçekleştirildi genel başkan Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada iktidara çok sert yüklendi.

Medya Tava'daki habere göre, Özel, "Bunlar terör sorununu biz çözeceğiz, ama Türkiye'de Kürt sorunu yoktur diyorlar. Bir ülkede sorun varsa sorunun sahibine sorulur. Bir sorunun olup olmadığına yaşananlar değil yönetenler karar veriyorsa o ülkede diktatörlük var demektir. Açıkça söylüyoruz, ülkede sorunu yaşayanlar sorunu söylüyor, tartışılıp çözülüyorsa orası demokrasi diye anılır. Yok yönetenler karar veriyorsa orası otokrasidir. Bugün Kürt sorunu yok diyenler, Esenyurt'ta yaptıkları, kayyum politikalarıyla Kürt sorununun var olduğunu sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya ilan etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu tutuklama Türkiye'nin gündemine bir anda otururken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tv100 yayınında bir iddiada bulundu.

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konuşan Sayan, Özgür Özel'in Ahmet Özer'in yargılanacağından haberi, bilgisi olduğunu belirterek 'bakmayın timsah gözyaşları döktüklerine' ifadesini kullandı.

Erdoğan Aktaş ise bu sözler karşısında "nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?" diye sorunca "Eminim efendim, siyasetçiyim ben. 30 yıldır siyasetin içindeyim" dedi.