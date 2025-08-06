Savcı Sayan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Savcı Sayan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışı

AKP'li Savcı Sayan sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, süreç komisyonu toplantısının olduğu gün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sayan, “Biz ‘Terörsüz Türkiye’ye karşı değiliz. Biz, ‘terörsüz Türkiye’ adı altında Kürtleri Abdullah Öcalan’a teslim etmeye karşıyız!” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Türkiye’deki bütün Kürtleri Abdullah Öcalan ve ekibine teslim edeceksiniz, Türkiye’yle masaya oturacak. Biz de seyirci kalacağız. Marksist, Leninist, ateist Abdullah Öcalan, Türkiye’deki Kürtler üzerinden kendisine alan açacak.”

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