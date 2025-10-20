Beklenen Aziz İhsan Aktaş iddianamesi açıkladı.
Dikkat çeken detay ise; AKP'li belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı ihaleler sebebiyle AKP'li iş adamı olarak bilinen Aziz İhsan Aktaş'ın örgütü lideri olarak görüldüğü iddianamede, suç ortakları olarak 7 CHP'li belediye başkanının gösterilmesi oldu.
CHP lideri Özgür Özel de suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın iddialarıyla düzenlenen operasyonlara tepki göstermiş ve Aktaş'ın kamu kuruluşlarından ve AKP'li belediyelerden aldığı ihaleleri tek tek sıralamıştı.
İşte Özel'in paylaştığı Aziz İhsan Aktaş’ın aldığı ihaleler:
KAMU KURULUŞLARI
Yargıtay Başkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
Elektrik Üretim AŞ
Türk Hava Yolları
Pamukkale Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Farklı illerde 20’ye yakın kamu hastanesi
AKP’Lİ BELEDİYELER
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Elazığ Belediyesi
Isparta Belediyesi
İstanbul Bahçelievler Belediyesi
İstanbul Fatih Belediyesi
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi
Şanlıurfa Haliliye Belediyesi
Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi
Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi
Ordu Ünye Belediyesi
Hatay Antakya Belediyesi
Gaziantep Nurdağı Belediyesi
Kocaeli Çayırova Belediyesi
Manisa Demirci Belediyesi
Sakarya Adapazarı Belediyesi
2024, 2019 VE 2014 ÖNCESİ AKP’Lİ BELEDİYELER
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Afyonkarahisar Belediyesi
Kilis Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Uşak Belediyesi
İstanbul Çekmeköy Belediyesi
Adana Seyhan Belediyesi
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi
Tamamlanan Aktaş iddianamesinde neler var?
40’I TUTUKLU 200 KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.
İddianamede, itirafçı olduktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen, daha sonra ise ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş'ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar hapsi istendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ’A 704 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen ancak önce ev hapsiyle tahliye edilen ve sonrasında ev hapsi de kaldırılan itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin ifasına fesat karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Rüşvet verme”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Aktaş iddianamede 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu.
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye olan Aziz İhsan Aktaş’ın daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı.
RIZA AKPOLAT’IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın malvarlıklarına el konulması talep edildi. Savcı iddianamede Akpolat hakkında, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANINA 18 YILA KADAR CEZA İSTENDİ
İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.
ADANA VE ADIYAMAN BAŞKANLARINA 12’ŞER YIL CEZA İSTENDİ
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise “Rüşvet alma” suçundan 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANINA 9 YIL İSTENDİ
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “İhaleye fesat karıştırma” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAR
İddianame “Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Vermek”, “Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme”, “Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme” ve “Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme” suçlarından düzenlendi.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANININ DOSYASI AYRILDI
31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi 2 hafta değerlendirme süreci bulunuyor.