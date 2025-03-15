Savcılık harekete geçti! Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Savcılık harekete geçti! Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama

Vefatının ardından oldukça çok konuşulan Ferdi Tayfur’un bu kez damadı gündemde. Tekstil işi yapan İrem C., Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın’ın kendisini dolandırdığını iddia etti.

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Ferdi Tayfur’un damadı Muhammed Aydın ile eşi Tuğçe Tayfur tekstil işi yapan İrem C. ile birlikte iş görüşmesi yaptı.

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Muhammed Aydın’ın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip ortaklık teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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ÖDEME YAPILMADIĞINI İDDİA ETTİ

İrem C., tüm şubelerle kendi ilgilendiğinin, satışa sunduğunu fakat karşılığında ödeme yapılmadığını iddia etti. Ayrıca hakaret ve tehditlere uğradığını ifade eden İrem C., savcılığa şikayette bulundu.

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Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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