8 Eylül'de İzmir Balçova'daki polis karakoluna yapılan saldırı sonrası, Tevhid ve Sünnet cemaatinin lideri "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk ile cemaatin sosyal medyada bilinen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ, 18 Kasım günü eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından savcılık sorgularının sonrası, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.

DİĞER ŞÜPHELİ İLYAS AYDIN

Bir diğer gözaltı kararı çıkartılan kişi Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın. Resmi makamların ''firari'' olarak aradığı Aydın, 2019 yılından itibaren Suriye'nin Haseke bölgesinde Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bir hapishanede olduğu söyleniyor.