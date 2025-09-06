Savcılıktan Alaattin Köseler itirazı!

Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itiraz etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmış ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Başsavcılık, söz konusu soruşturma için 26 kişi hakkında hakkında değişik suçlamalarla iddianame hazırlamış; iddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 kişi için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasına istenmişti

Dün ise Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Savcılık ise Köseler'in tahliyesine itiraz etti.

