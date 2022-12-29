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Eşini 18 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık ve annesine müebbet istemi

Samsun'da savcılık, eşi Gülbahar Kaya'yı (42) 18 yerinden bıçaklayıp öldüren Baki Kaya (44) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya'nın, müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:11
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Savcılıktan, eşini 18 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık ve annesine müebbet hapis talebi

Eşini 18 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık ve annesine müebbet istemi
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Olay, 1 Şubat akşamı Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti.

ANNESİ GAZETE SARILI BIÇAĞI OĞLUNA VERDİ

İddiaya göre, Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açtırdı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, yakalanarak gözaltına alındı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gülbahar Kaya, Samsun'da toprağa verildi. Baki Kaya ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"ANNEM BANA BIÇAK VERMEDİ"

Anne ve oğlu hakkında yürütülen soruşturmada 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında sanıklar, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Baki Kaya, "Bıçak benim iş için kullandığım bıçağımdır. Ben o gün eve balkondan girdim. Çocuklarım oturma odasında televizyon izliyordu, beni duymadılar. O sırada Gülbahar banyodaydı ve çıkmasını bekledim. Çıkınca yatak odasında konuştuk sonra tartıştık. Sinirlenince ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bıçağı alarak ona vurdum. Bıçak darbeleri neresine isabet etti bilmiyorum. Ben sonra dışarı çıktım. Annemin bu olayla bir ilgisi yoktur, bana da bıçak vermemiştir" dedi.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Anne Zahide Kaya ise kendisine iftira atıldığını belirterek bıçak verdiği iddiasını kabul etmedi.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, anne ve oğlunun müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma 25 Ocak'a ertelendi.

 

 

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