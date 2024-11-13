Savcılıktan Galatasaray için flaş karar. Formasındaki reklam tepki çekmişti

Galatasaray’ın forma sponsoru olan bir firma büyük tartışmalara neden oldu. Sponsorun yasadışı bahis sitesi olduğunun ortaya çıkması sonrası sarı kırmızılı yönetim söz konusu site ile anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu. Yönetimden yapılan açıklamada anlaşmadan TFF’nin bilgisi olduğunu belirtmişti.

Tartışmalara neden olan forma sponsorluğu ile ilgili Spor Toto, Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık verdiği kararda “Kovuşturmaya gerek yoktur” dedi.

Savcılığın kararını sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray Spor Kulübünün Rize maçına çıkarken formalarının arkasında kullandığı ‘’Meritkings’’ reklamının meritking isimli yasadışı bahis sitesine ait bir haber sitesi olduğu 7258 sayılı yasa kapsamında suç teşkil ettiğine dair suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonuçlandı. Galatasaray Kulübü Savcılığa yaptığı açıklamada , sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonundan görüş alınarak yapıldığını ,yapılan ihtarlardan sonra 30.09.2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. Savcılık soruşturmayı KYOK ( Kovuşturmaya Yer Yok kararı) ile sonlandırdı."