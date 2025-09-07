Savcılıktan Manifest grubuna soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’taki müzik grubu Manifest'in konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle soruşturma başlattı.

"HAYASIZCA HAREKETLER" VE "TEŞHİRCİLİK"

Soruşturmanın, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yeni müzik grubu Manifest, dün akşam Küçükçiftilik Park'ta ilk +18 konserini gerçekleştirdi. Sahneye siyahlar içinde çıkan grup, performansları ve kıyafetleriyle sosyal medya gündemine oturdu.

Konsere 12 bin seyirci katılırken grubun sahne şovu tartışmalara neden oldu.

Grup üyeleri Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşuyor.

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine”