Savcılıktan sosyal medya açıklaması! İmamoğlu paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili 'provokatif paylaşım' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

İMAMOĞLU HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA

İstanbul Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Savcılık İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 kişi hakkında ise ayrıca ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla bir soruşturma daha açtı.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yapılan baskınlarla toplam 87 kişi gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN SOSYAL MEDYA AÇIKMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin 'provokatif paylaşım' yapanlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.