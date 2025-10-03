Savcının müebbet hapis istedi! Dilruba’yı neden öldürdüğünü anlattı

İlçede ayakkabı satan Burak İnci, 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından darbedilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

İddiaya göre; Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile İnce arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Burak İnci, mutfaktan aldığı bıçakla Dilruba Elif Çetin'i bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürülen Çetin, Antalya'da toprağa verildi. Şüpheli ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Burak İnci'nin, ifadesinde, sevgilisi olduğunu söylediği Dilruba Elif Çetin ile son aylarda kavga ettiklerini belirtip, "Daha sonra yaşadığımız tartışmalar karşılıklı şiddete dönüştü. Aramızda yaşanan tatsız olayları çabuk unutup, tekrar bir araya geliyorduk. Son olarak 4 Mayıs günü hakkımda uzaklaştırma karar aldırdı. Buna rağmen onun isteğiyle evine gittim. Olay günü, balkonda birlikte bira içmek için evine gittim. Bu sırada ben aldığım mezeleri hazırlarken, o da kendine göre yiyecek tabağı yapıyordu. Kendisiyle aldığım meze ve ambalajının açılması konusunda tartıştık. Balkonda otururken bana, "Seni aldatıyorum. Seninle birlikteyken erkeklerle birlikte oluyordum. Birinden 30 bin lira aldım" deyince sinirlendim. Sonra kendisini bıçakladım. Balkondan atlayarak kaçtım sonra da yakalandım" dediği öğrenildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık, olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Burak İnci hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık Burak İnci, gelecek hafta hakim karşısına çıkacak.