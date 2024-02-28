Savcının odasından fotoğraf paylaşan kadın avukat Erdoğan’ın yanında çıktı

İstanbul Barosu’nda görevli avukat Buket Nurşah Tekışık’ın bir savcının odasında çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması büyük olay oldu. Sosyal medyada 10 binlerce takipçisi olan Tekışık’a büyük tepkiler gelirken Adalet Bakanlığı, fotoğrafın çekildiği odanın sahibi olan savcının görev yerini değiştirdi.

Öte yandan Tekışık hakkında da soruşturma başlatılırken Barolar Birliği’nde de disiplin soruşturması başlatıldı.

Geçen yıl büyük tartışmalara neden olan fotoğrafı paylaşan Tekışık’ın sosyal medya hesabında lüks hayatını yansıtan paylaşımları dikkat çekiyor.

Tekışık’ın özellikle mini etekli paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasından paylaştığı fotoğrafla tepkilerin odağına yerleşen Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı ortaya çıktı. Tekışık sosyal medaya hesabından Erdoğan ile çekindiği fotoğrafı paylaşarak doğum günü kutlaması yaptı. Tekışık, “Cumhurbaşkanım iyi ki doğdunuz, Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmezken Tekışık yer olarak Adana’yı işaretledi.