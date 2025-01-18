Savic 4 ay sonra Trabzonspor kadrosuna giriyor

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Savic 4 ay sonra Trabzonspor kadrosuna giriyor

Trabzonspor’da uzun süredir kadroda yer alamayan Savic’ten iyi haber geldi. Sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncu aylar sonra kadroya girdi.

Trabzonspor’un sakatlıklarla boğuşan savunmacısı Savic’ten iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncu 4 ay aradan sonra kadroya girecek.

Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında sadece 3 maçta görev yapabilen Karadağlı stoper, 4 ay takımdan ayrı kalmıştı. Sivasspor maçı öncesi yapılan idmanlarda yer alan ve istekli çalıştığı belirtilen 34 yaşındaki futbolcunun, kritik mücadelede kadroda olması planlanıyor.

1 STOPER KESİN ALINACAK

Teknik Direktör Şenol Güneş daha önce yaptığı açıklamada Savic’in durumuna göre takıma 1 ya da 2 stoper takviyesi yapabileceklerini söylemişti. Savic’in mevcut durumundan memnun olan tecrübeli teknik adam savunmaya 1 takviye düşünüyor.

Tecürbeli oyuncu ile konuşan Güneş’in "Senden yeni transfer etkisi yaratmanı bekliyorum" dediği öğrenildi.

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