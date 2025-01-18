Savic 4 ay sonra Trabzonspor kadrosuna giriyor

Trabzonspor’un sakatlıklarla boğuşan savunmacısı Savic’ten iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncu 4 ay aradan sonra kadroya girecek.

Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında sadece 3 maçta görev yapabilen Karadağlı stoper, 4 ay takımdan ayrı kalmıştı. Sivasspor maçı öncesi yapılan idmanlarda yer alan ve istekli çalıştığı belirtilen 34 yaşındaki futbolcunun, kritik mücadelede kadroda olması planlanıyor.



1 STOPER KESİN ALINACAK

Teknik Direktör Şenol Güneş daha önce yaptığı açıklamada Savic’in durumuna göre takıma 1 ya da 2 stoper takviyesi yapabileceklerini söylemişti. Savic’in mevcut durumundan memnun olan tecrübeli teknik adam savunmaya 1 takviye düşünüyor.

Tecürbeli oyuncu ile konuşan Güneş’in "Senden yeni transfer etkisi yaratmanı bekliyorum" dediği öğrenildi.