Savic'ten Samsunspor maçı yorumu: "Küçük derbi olarak görüyoruz"

Trabzonspor’un tecrübeli stoperi Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında hem takımın savunma başarısını hem de kendi performansını değerlendirdi.

“BÜTÜN TAKIM OLARAK SAVUNUYORUZ”

Savic, bu sezon oynadıkları üç maçı da gol yemeden kazanmalarını yaz kampındaki çalışmalara bağlayarak, “Defansımızın bu kadar iyi olmasını, yaz boyunca yaptığımız çalışmaların bir meyvesi olarak görüyorum. İyi bir çalışma dönemi oldu bizim için. 3 maçı da gol yemeden kazandık. Savunma oyuncuları olarak birbirimizi tanımamızın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Malheiro ayrıldı, Pina geldi ama o da aramıza çok çabuk dahil oldu. Uzun yıllardır bizimleymiş gibi. Birbirimizi tanıyan oyuncular olarak Mustafa, Batagov ve Uğurcan ile beraber oynamıştık ve bu beraberlikle birlikte Pina’nın da aramıza çok çabuk dahil olması savunma anlamında olumlu işlerin çıkmasını sağladı. Savunma sadece defans oyuncularının yaptığı bir iş değil. Bütün takım olarak savunuyoruz dolayısıyla tüm takımın hakkını vermemiz gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız bize yardımcı olmaya çalışıyor. Takımın genel durumuyla ilgili olarak da şu an iyi gittiğimizi düşünüyorum. Arzu ettiğimiz başlangıcı yaptık. 3 maçta 9 puan aldık. Futbol olarak belki daha iyisini yapabiliriz ama önemli olan puanları alabilmek. Puanlar ve özgüven arttıkça iyi oyunun da geleceğine inanıyorum ben. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“FATİH TEKKE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS”

Fatih Tekke hakkında da konuşan Savic, Dünyanın en iyi, en çok bilinen hocalarıyla çalışma fırsatı buldum ve bu da benim adıma önemli bir şanstı. Onlardan çok şey öğrendim. Bu benim adıma büyük bir fırsattı ve bu isimlerle çalıştığım için çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Fatih Hocamızla aramızdaki ilişkimiz gayet iyi. Hocamız genç, hırslı ve futbola dair net olarak fikirleri olan bir isim. Yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen birisi kendisi. Aynı zamanda hocamız Trabzonlu. Trabzonlu bir hocamızın olması, kulübün armasının ve renklerinin ne ifade ettiğini, şehrin neler istediğini ve beklediğini bilen biri olarak hem bize hem de dışarıdan gelen tüm arkadaşlara bunları aktarabilmesi açısından çok değerli. Bu da bizim adımıza önemli bir şans” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN SEZON KAMP YAPMADAN GELDİM”

Fiziksel durumunu da değerlendiren Savic, geçen sezon geç katıldığı için kamp yapmadan maça çıktığını ve bunun sakatlıklarını tetiklediğini belirterek, “Bu sene kamp dönemini tamamladım, işler daha iyi gidiyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum” dedi.

“SÜPER LİG HER YIL DAHA ZORLU”

Ligin seviyesinin her geçen yıl yükseldiğini söyleyen Savic, “Önceden kariyerinin sonuna gelen oyuncular burayı tercih ederdi ama şimdi 20-30 hatta 70 milyon euro’luk transferler yapılıyor. Bu da ligin kalitesini yükseltiyor” diye konuştu.

“ANTALYASPOR GOLÜ ÇALIŞILMIŞ BİR POZİSYONDU”

Antalyaspor maçında attığı golü de değerlendiren Savic, "Biz bu golü çalışmıştık. Rakibimiz uzun oyuncularını ön direkte bırakıyordu. Bu yüzden ön direği aşacak bir topla arka direkte buluşabilirsek, öndeki oyunculara kıyasla daha kısa oyuncularla mücadele etmek bizim için kolay olacaktı. Bunu başardık aslında. Bu, üzerine çalıştığımız bir şeydi” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR”

Samsunspor maçı için de konuşan Savic, “Biz oyuncu grubu olarak bu maçın taraftarlarımız ve şehrimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Küçük bir derbi maçı olarak da değerlendirebiliriz. Derbi mücadeleleri her zaman kazanılmak istenen maçlardır. Biz de şehrimiz ve taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Aynı zamanda taraftarlarımıza bir mesajım da olacak. Onlar stadyumu doldurduklarında ve bizim yanımızda olduklarında aslında hep şunu söylerler bir oyuncu daha varmış gibi oynuyoruz derler ama bizim taraftarımız bir oyuncu değil sahada iki oyuncu fazlaymışız gibi oynamamızı sağlıyorlar. Onları yine aynı şekilde bu maçta bize destek vermeye yine yanımızda olmaya, belki 12. kişi değil 13. kişi olmaya çağırıyorum. Destekleri bizim için önemli. Onları stadyumda gördüğümüzde bize çok ekstra güç oluyorlar” dedi.

“BATAGOV ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK”

Son olarak ise Batagov ile aralarındaki uyuma değinen oyuncumuz, “Batagov çok iyi bir insan. Futbolcu olarak zaten çok yetenekli olduğunun herkes farkında. Çok zeki bir oyuncu. Kendini geliştirebilecek çok fazla yönleri var ve bu yönleri çok daha ileri götürebilecek potansiyeli de var. Onunla yaptığım bütün konuşmalarda ona her zaman şunu söylüyorum: “Her şey senin elinde artık. Çünkü zaten yeteneğin var, çok iyi bir kulüptesin bu da senin adına büyük bir şans. Daha iyi oyuncu olabilmek tamamen sana bağlı, senin ne kadar çalışmak istediğine bağlı.” O da çalışmalarını sürdürüyor. Önünde gelişebilecek çok alanı var. Bu yeteneğini daha da geliştirebilir. İleride mutlaka herkes ondan bahsedecek ve çok da önemli bir kariyeri olacak” diyerek sözlerini tamamladı.