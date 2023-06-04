Savrulan otomobil takla atarak durdu: 4 yaralı

Gaziantep'te kavşaktan sağa dönmek isterken kontrolden çıkan otomobil savrulduktan sonra taklalar atarak durabildi. Feci kazada otomobil tamamen hurda haline dönerken araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Savrulan otomobil takla atarak durdu: 4 yaralı

İHA

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan sağa dönmek isterken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolana araç, metrelerce savrulduktan sonra taklalar atarak durabildi.

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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