Savrulmak veya çürümek

Eğitim, toplumların kalkınmasında en kritik yapı taşıdır. Bir bireyin aldığı eğitim, yalnızca onun kariyerini değil, toplumun genel refahını da şekillendirir. Fakat son yıllarda Türkiye'de, eğitim kurumlarının “hem yurt içinde hem de yurt dışında” giderek daha fazla diploma vermeye odaklanması, devletin bu alanı denetlemedeki yetersizliği ve siyasi çıkarlar doğrultusunda yürütülen yozlaştırıcı faaliyetler, ciddi bir toplumsal çürümeye neden olmuştur. Eğitimdeki bu yozlaşmanın önünde durulmadığı sürece, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük zararlar ortaya çıkacaktır.

Yükseköğretim kurumları, bilimin ve bilgi üretiminin merkezi olarak görev yapmalıdır. Ancak son yıllarda, üniversiteler ve akademik kurumlar, daha çok "diploma verme" işine odaklanmış durumda. Bu durumun daha da vahimleştiği nokta, bazı üniversitelerin, yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin, “öğrenim” ile “diploma”yı birbirinden ayırmadan, daha çok "diploma üretme" çabası içerisine girmesidir. Özellikle bazı üniversiteler, kaliteyi düşürerek sınırlı bir eğitim süreciyle öğrencilere diplomalarını kolayca sunabilmektedir.

Birçok vakıf üniversitesi ve hatta devlet üniversiteleri bile, sadece "öğrenim" değil, “diploma satışı” gibi bir iş modeline kaymış durumdadır. Bu durumun denetimi elbette devletin sorumluluğundadır; ancak devletin denetim mekanizmalarının bu konuda yeterince etkin çalışmaması, eğitim sisteminin yozlaşmasına yol açtığı gerçeği ile yüzleşmeliyiz.

Fakat daha endişe verici olan, bu durumu istismar eden kişilerin çoğunlukla siyasetçiler ve bürokratlar olması! Siyaset ve bürokrasi, toplumsal hayatın her yönünü etkileyen en güçlü alanlardır. Ancak siyasetçilerin ve bürokratların, eğitimde liyakat ve şeffaflık yerine, diploma ve unvan edinmek adına gerçekleştirdikleri manipülasyonlar, devletin çürümesinin en büyük nedenlerinden biridir.

Ömer Fatih Sayın, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sorumluluk alanında olan bir siyasi bürokrattır. Ancak Sayın’ın sahip olduğu akademik diplomalar, yüksek lisanslar ve doktoralar, bugünlerde ciddi şekilde tartışılmaya başlanmıştır.

Özellikle bu kişilerin, üniversitelerden veya akademik kurumlardan mezun olmayı ve "doktor" unvanını elde etmeyi, yükseköğretim kurumlarında ders vermekten, araştırma yapmaktan veya bilimsel katkı sağlamaktan daha önemli hale getirmesi, devletin liyakat ilkesini ihlal etmektedir. Bir devlet görevlisinin, akademik kariyerinin temelini akademik başarı ve araştırmalar değil de unvan almak üzerine kurması, ciddi bir yozlaşma göstergesidir.

Ömer Fatih Sayın’ın doktorasını veya akademik unvanlarını elde etme süreci ve bu süreçteki şaibeler, toplumda "diploma alma" sisteminin nasıl suiistimallere açık hale geldiğini gösteriyor. Birçok kişi, bu tür unvanları sadece "görünüşte" almak için edinmekte ve devletin denetiminden de uzak kalmaktadır. Bu, yalnızca bir kişinin değil, toplumun geneline zarar vermektedir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinin Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun diploması, son yıllarda çokça tartışılan bir diğer örnektir. İmamoğlu'nun diplomasının, kamuoyunda geniş çapta tartışılması diplomanın sahteliği değil, yatay geçiş hakkı olmadığı iddiası idi! Ama şimdi ortalığa saçılan bilgilere göre; sahte diploma almanın ne kadar kolaylaştığı ve devletin bu türden yanlışlıkları nasıl göz ardı edebildiğidir! 35 senelik diplomanın yatay geçişini sorgulayan YÖK, ölen insanların adına verilen diplomalardan habersiz olması kimseyi inandıramaz.

Diploma skandallarının halkın devlete olan güveninin nasıl sarstığını ve bu güvenin kaybolmasının toplumsal huzursuzluklara yol açtığını gören yok mu? Daha da önemlisi, diğer siyasi aktörler ve bürokratlar için de, bir "görünüş" elde etmek amacıyla, sahte diploma veya sahte akademik başarılar elde etmenin bu kadar yaygınlaşması, devlete olan güven kaybına sebep olmuyor mu?

Özellikle bakkaldan diploma alınır gibi akademik unvanların elde edilmesi, sadece akademik dünyayı değil, tüm kamu hizmetlerinin güvenilirliğini zedeler. Bu türden diplomaların sahte olup olmadığı tartışıldığı sürece, toplumda bir çürümeye sebep olurlar.

Devletin, sadece eğitim kurumlarını denetlemekle kalmayıp, kamu görevlilerinin diplomasını ve akademik geçmişini de sıkı bir denetim altına alması gerekmektedir. Kamuoyunda ciddi şekilde tartışılmaya başlanan diploma skandallarının ardından, sahte diploma sahibi olan kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin kamu görevlerinden uzaklaştırılması gerektiği açıktır.

Diploma, bir insanın eğitimi hakkında temel bir gösterge olmalıdır. Ancak son yıllarda bu belge, sadece bir formaliteye dönüşmüş durumdadır. Bu bağlamda, devletin bu türden usulsüzlüklerle mücadele etmesi yalnızca liyakat sistemini korumakla kalmaz, aynı zamanda toplumda adaletin ve eşitliğin de sağlanmasına yardımcı olur. Sahte diplomalarla atanmış kişiler, eğer vekil veya memur ise görevlerinden alınmalı ve bu durum kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.

Toplumların sağlıklı işleyişi, devletin tüm alanlarda doğru ve dürüst bir yönetim anlayışına dayalı olmasına bağlıdır. Eğitim sisteminin ve kamu görevlilerinin liyakata dayalı bir şekilde çalışması, sadece devletin değil, tüm toplumun refahı için gereklidir. Ancak son yıllarda yaşanan diploma skandalları, siyasetin eğitim alanını nasıl yozlaştırdığını ve bu yozlaşmanın toplumu nasıl zarara uğrattığını gösteriyor.

Sadece Türkiye özelinde değil, tarihsel olarak da devletin yozlaşması, filozofların derinlemesine inceleme konusu olmuştur. Platon, "Devlet" adlı eserinde, ideal devletin her sınıfın kendi işini en iyi şekilde yaparak adaleti sağladığını savunur. Liyakate dayalı bir düzen, devletin çürümemesi için en kritik unsurdur. Aynı şekilde, Aristo da "Politika" adlı eserinde, toplumun refahının, devletin liyakatli ve adil yönetimine dayandığını belirtmiştir. Her bireyin, yetenekleri ve değerleri doğrultusunda toplumda bir yer edinmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Modern filozoflar da benzer şekilde, devletin yozlaşmasını, "güç" ve "çıkar" ilişkileri üzerinden analiz etmişlerdir. Max Weber, bürokratik yapıları ve bürokratik yozlaşmayı ele alırken, devletin gücünü kötüye kullanarak, toplumsal çürümenin nasıl hızla yayılabileceğini göstermiştir. Weber'e göre, devletin işleyişi, kişisel çıkarlar doğrultusunda tıkandığında, toplumsal çürüme kaçınılmazdır.

Her şeyi güç ile yönetebileceğini sanan siyaset anlayışına söyleyebileceğim tek şey var; sadece güçle, mutlak güçle yöneten iradeye biz “Tanrı” (Allah) diyoruz.

İnsanoğlu her şey olabilir ve birçok şey yapabilirsiniz!

Ancak tek şey olamazsınız “Tanrı”…