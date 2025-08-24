Şavşat-Ardahan yolunda kaza: 2 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Şavşat-Ardahan yolunda kaza: 2 yaralı

Şavşat-Ardahan Karayolu’nun 23. kilometresi, Bondurukdöven mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Edinilen bilgiye göre, Maruf Konuk yönetimindeki 34 SSS 89 plakalı araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu yolun kenarına yöneldi. Bu sırada taşa çarpan araç, üst yoldan alt yola düştü.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Maruf Konuk ve eşi Çiğdem Konuk yaralanırken, araçta bulunan yeğenleri olan iki çocuk da kontrol amacıyla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Son Haberler
Everton tarihine geçti! Ndiaye bir devri kapattı, yeni dönemi başlattı
Everton tarihine geçti! Ndiaye bir devri kapattı, yeni dönemi başlattı
İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti
İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti
CHP'li isim Türkiye'nin içinde olduğu korkunç tehlikeyi açıkladı
CHP'li isim Türkiye'nin içinde olduğu korkunç tehlikeyi açıkladı
İzmir’de trafikte dansın bedeli ağır oldu
İzmir’de trafikte dansın bedeli ağır oldu
Bilecik’te şap aşısı seferberliğine başlandı
Bilecik’te şap aşısı seferberliğine başlandı