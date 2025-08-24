Şavşat-Ardahan yolunda kaza: 2 yaralı

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Edinilen bilgiye göre, Maruf Konuk yönetimindeki 34 SSS 89 plakalı araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu yolun kenarına yöneldi. Bu sırada taşa çarpan araç, üst yoldan alt yola düştü.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Maruf Konuk ve eşi Çiğdem Konuk yaralanırken, araçta bulunan yeğenleri olan iki çocuk da kontrol amacıyla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.