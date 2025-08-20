Şavşat-Artvin karayolunda ambulans kazası

ARTVİN / NURBAY USTA

Artvin’in Şavşat ilçesinde hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Şavşat Devlet Hastanesi’nden Artvin Devlet Hastanesi’ne hasta nakli gerçekleştiren ambulans, Şavşat-Artvin Karayolu’nun 7. kilometresinde, Tepeköy köyü yol ayrımı mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ölü ya da ağır yaralı bulunmazken, ambulansta görevli sağlık çalışanları tedbir amaçlı Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.