Şavşat-Artvin yolunda trafik kazası: 1 Yaralı

Kaynak: Haber Merkezi

Şavşat-Artvin Karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Artvin / Nurbay Usta

Kaza, Şavşat-Artvin Karayolu’nun 4. kilometresinde, Kaleboynu mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

1-004.jpg

Edinilen bilgilere göre, Aynur Duran yönetimindeki 08 AD 362 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak iki yolu birbirinde ayıran beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

2-025.jpg

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Aynur Duran, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3-015.jpg

Jandarma ekipleri, yol ortasında duran araç nedeniyle başka bir kazanın yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

