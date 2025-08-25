Şavşat-Artvin yolunda trafik kazası: 1 Yaralı

Artvin / Nurbay Usta

Kaza, Şavşat-Artvin Karayolu’nun 4. kilometresinde, Kaleboynu mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Aynur Duran yönetimindeki 08 AD 362 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak iki yolu birbirinde ayıran beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Aynur Duran, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yol ortasında duran araç nedeniyle başka bir kazanın yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.