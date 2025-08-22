Şavşat Belediyesi’nde işçi direnişi

İlyas Gür/Artvin

Belediye-İş Sendikası Rize-Artvin Bölge Başkanı Yaşar Kaspar, belediye önünde kurulan “direniş çadırı” ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Sonuç alınıncaya kadar Anayasal haklarımızı kullanarak gece gündüz kararlılıkla direnişimizi devam ettireceğiz. Mücadeleyi ve dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

Kaspar, 40 işçinin işten çıkarıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Şavşat Belediyesi’nden işten atılan arkadaşlarımız mahkeme kararına rağmen işe başlatılmıyor. 40 işçiyi işten atanları, mahkeme kararını tanımayanları, belediyeyi köle pazarına çevirenleri biz çiçekle uğurlamayız; hak ettiği şekilde uğurlarız.”

Sendikanın kararlılıkla direnişi sürdüreceğini vurgulayan Kaspar, işçilerin haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.