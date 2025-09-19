Şavşat ve Ardanuç’a yılın ilk karı düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde yılın ilk karı yüksek rakımlı köyler ve yaylaları beyaza bürüdü.

YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle Şavşat’ın Sahara Yaylası ile Ardanuç’un yüksek köylerinde kar yağışı görüldü. Bölge halkı, sabah uyandıklarında bembeyaz bir manzarayla karşılaştı.

Vatandaşlar, kışın erken geldiğini belirterek kar yağışının hem doğaya bereket hem de kış turizmi açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi. Özellikle yaylalarda karla kaplanan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji ekiplerinden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ilçe merkezlerinde ise hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor.

Bölge halkı, kış hazırlıklarını hızlandırırken, karın erken düşmesi yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından çiftçilere umut verdi.

