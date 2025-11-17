YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Şavşat Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde devam eden güreş çalışmaları, ilçede büyük bir heyecan ve gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Güreş Antrenörü Fatih Hikmet Sevim öncülüğünde yetişen genç sporcular, Türkiye genelindeki müsabakalarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor.

Katıldıkları pek çok turnuvadan başarıyla dönen sporcular, aynı zamanda çeşitli spor okullarına girme hakkı kazanarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Minik güreşçilerin her müsabakadaki kararlılığı ve yükselen performansı, Şavşat’ta güreş sporunun yeniden altın günlerine döndüğünün işareti olarak görülüyor.

Genç sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, şu ifadeleri kullandı:

“Şavşat’ın çocukları yıllardır sporun her alanında bizleri gururlandırıyor. Güreşçilerimiz ise bu geleneğin en güzel örneklerinden biri. Antrenörümüz Fatih Hikmet Sevim’in gayreti, çocuklarımızın disiplini ve ailelerimizin desteğiyle bu başarılar tesadüf değil. Onların her adımda daha da güçlendiğini görmek bizlere umut veriyor. Bu çocuklar sadece sporcu değil, ilçemizin gururudur. Devlet olarak yanlarındayız.”

Başarılarıyla adından söz ettiren minik güreşçiler, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın’ı ziyaret ederek hem taleplerini iletti hem de hedeflerinden bahsetti.

Ziyarette konuşan Başkan Aydın, güreşin Şavşat için özel bir anlam taşıdığını vurguladı:

“Bu memleket geçmişte çok önemli güreşçiler yetiştirdi. Bugün bu minik kardeşlerimizin aynı yolda ilerlediğini görmek bizleri gururlandırıyor. Yeni şampiyonlar çıkacağına yürekten inanıyorum. Belediye olarak her türlü desteğe hazırız.”

Şavşat’ın başarılı minik güreşçilerinden Bedel Topuz, 25 Kasım’da Hopa’da düzenlenecek olan Türkiye İller Arası Güreş Şampiyonasında ilçeyi temsil edecek.

Küçük yaşına rağmen üstün performansıyla dikkat çeken Bedel Topuz, Şavşat’ın gelecekte adını sıkça duyurması beklenen yetenekleri arasında gösteriliyor.

Turnuvaya büyük bir azimle hazırlanan minik sporcu, ailesi, antrenörü ve tüm ilçe halkı tarafından destekleniyor. Şavşatlılar, Bedel’in ilçeye yeni bir gurur daha yaşatacağına inanıyor.