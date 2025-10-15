YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Şavşat ilçesinde ayı saldırıları, bölge halkı için ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son 10 günde bir kişi domuz saldırısıyla yaralanırken, son iki gün içinde iki ayrı köyde ayılar 6-7 farklı vatandaşın ahırlarına girerek yapıları parçaladı, tavukları telef etti.

ÇAVDARLI’DA 86 YAŞINDAKİ KADININ KÜMESİNİ PARÇALADILAR

Şavşat’ın Çavdarlı köyünde yaşayan 86 yaşındaki Perihan Keser’in kümesi gece saatlerinde ayı tarafından basıldı. Kümesin çatı ve kapısı parçalanırken Keser’e ait 10 tavuk ve 1 horoz telef oldu.

Keser, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Bugün tavukları yedi, yarın ineğimizi yer. Sonra evin kapısını kırıp bizi de yiyebilir. Korkuyla yaşıyoruz. Evimizde korkuyla yaşamak istemiyoruz, bir çare bulsunlar.”

Yaşlı kadının olayı yöresel şiveyle anlatması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve vatandaşlardan büyük destek aldı.

“Helal olsun bu nineye” yorumları gündeme damga vurdu.

OTLUCA KÖYÜ’NDE AHIRIN ÇATISINI KIRARAK GİRDİLER

İkinci olay, Şavşat’ın Otluca köyünde meydana geldi. Hüseyin Kaya’ya (82) ait ahıra gece saatlerinde giren ayılar, çatıyı ve yan duvarları kırarak içeri girdi. Ahırda bulunan tavuklar telef edildi, yapıya büyük hasar verildi.

Kaya yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Artık ayılar sınır tanımıyor. Çok büyük ağaçları bile pençeleriyle parçalayıp giriyorlar. Dün gece ahırın çatısını ve ahşap kısımlarını kırarak içeri girmiş, tavukları yemiş. İlçemizde çok büyük bir tehlike oluşturuyorlar. Mal ve can güvenliğimiz tehdit altında, acilen çözüm istiyoruz.”

MUHTAR: “YAŞLI KÖY HALKI GECE KOMŞUYA GİDEMİYOR”

Otluca Köyü Muhtarı İrfan Duran da tehlikenin büyüdüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu:

“Ayılar bölgede çok büyük zarar vermeye başladı. Dün gece birkaç komşumuzun ahırlarını kırarak kümes hayvanlarını telef etti. Ahırlara ağır hasar veriyorlar. Köyümüzde zaten yaşlı nüfus var, artık gece komşudan komşuya oturmaya bile gidilemiyor. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz.”

VATANDAŞLARIN ÇAĞRISI: CAN VE MAL GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN

Şavşat’ta son yıllarda artan ayı saldırıları nedeniyle geçmişte yaralanmalar ve can kayıpları da yaşandı. Bölge halkı, koruma ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesini ve köylerde önleyici tedbirlerin alınmasını talep ediyor.

Şavşat halkının korku dolu bekleyişi sürerken herkes aynı soruyu soruyor:

“Bugün tavuklarımızı yediler, yarın ne olacak?”