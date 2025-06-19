Savunma Bakanı ve komutanların İran sınırı ziyaretinin sırrı çözüldü! Sabahattin Önkibar açıkladı

Sabahattin Önkibar, YouTube kanalından yaptığı son açıklamalarında Türkiye'nin İran sınırında yaşanan gelişmelere ve hükümetin bu konudaki tutumuna dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadar 30 binden fazla İranlının Türkiye’ye giriş yaptığını belirten Önkibar, sınır geçişlerinin geçmişte Afgan göçü sırasında adeta “yol haline” geldiğini ve şimdi aynı güzergâhın İranlılar tarafından kullanıldığını söyledi.

İRANLILARA SAHİP ÇIKILMIYOR

Öte yandan Önkibar, hükümetin sığınmacı politikasının mezhepsel bir bakış açısıyla şekillendiğini savunarak İranlıların Şii olması nedeniyle kabul edilmediklerini, oysa Sünni olsalardı Suriyelilere olduğu gibi “ensar-muhacir” söylemiyle onlara da derhal sahip çıkılacağını iddia etti.

Sabahattin Önkibar’ın konuşması şöyle:

İran'dan büyük bir sığınmacı dalgası bekleniyor, Milli Savunma Bakanı Bakan Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve komutanlar göç dalgasına engel olunması için sınırda alınacak askeri önlemleri yerinde belirlemeye çalışıyor. Bu dalgaya engel olunamazsa ilk etapta 1 milyona yakın İranlının Türkiye'ye giriş yapacağı ifade ediliyor. Kamuoyundan saklanıyor şu ana kadar bile 30 binin üstünde İranlı Türkiye'ye giriş yaptı. İran Türkiye sınır hattındaki geçişler Afganlıların Türkiye'ye girişi esnasında adeta yol yapıldı ve iktidar o süreçte hatırlayın buna göz yummuştu. İşte o yol şimdi İranlı sığınmacılar için kullanılmaya başlandı. Türkiye zaten büyük bir sığınmacı belasıyla karşı karşıya. Ancak iktidarın bu konudaki bakışı mezhep ekseninde şekilleniyor. İranlılar, Sünni olsaydı Suriyelilere yapıldığı gibi yine ensar ve muhacir denilip ne yani ölüme mi terk edelim diyeceklerdi. Şii oldukları için tek bir İranlıyı istemiyorlar.

ERDOĞAN İMAJ PEŞİNDE

İsrail'in İran'a saldırması iç siyaset bağlamında Erdoğan'a yaradı. Zira ekonomik yıkım ve Ekrem İmamoğlu gibi zulümler ikinci plana atıldı. İlaveten bu savaş Erdoğan'ı ‘güvenilir imaj’ ile topluma bir kere daha hatırlattı. Tayyip Bey bu fırsatı zaten kaçırmıyor hemen büyük lider algısı yaratacak şeyler yapıyor. Bölge ülke liderlerini telefonla arayarak imaj peşinde, halbuki böyle bir savaş ikliminde Türkiye gibi bir devletin başında kim olsa herkes telefonuna cevap verir.