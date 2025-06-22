Savunma sanayi devinden milyar dolarlık yatırım hamlesi

Kopřivnice merkezli kamyon ve arazi aracı üreticisi Tatra Trucks, zorlu bir dönemin ardından mali açıdan güçlenerek yeniden kâr elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl 19.3 milyon dolar kâr açıklayan şirket, 45 milyon doların üzerindeki önceki yılki zarar tablosunu tersine çevirdi. Bu başarılı dönüşümde, özellikle savunma sanayii siparişlerinin büyük rol oynadığı belirtiliyor.

ASKERİ SİPARİŞLER KÂRLILIĞI TETİKLEDİ

Şirketin yıllık rapor taslağına göre, Tatra Trucks'ın geçen yılki toplam cirosu 9.7 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre 426 milyon dolar artış gösterdi. Otomobil üreticisinin brüt faaliyet kârı (EBITDA) ise 532 milyon dolar olarak kaydedildi. Tatra, 2024 yılında toplamda 1548 araç satışı gerçekleştirerek 2023'e göre üretimini yüzde 6 artırdı. Satılan araçların 800'den fazlası savunma sektörüne, 400'den fazlası sivil kullanıcılara ve 200'den fazlası ise itfaiye ve kurtarma ekiplerine teslim edildi.

Tatra Trucks Yönetim Kurulu temsilcileri, bu yılın kendileri için "büyük zorluklarla dolu" olduğunu ve özellikle savunma sektöründen gelen "olağanüstü yüksek müşteri talebini karşılamak için üretim kapasitelerini artırmanın temel zorluk" olduğunu belirtti. Bu ifadeler, şirketin önceliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM PLANI VE SERMAYE ARTIŞI

Tatra Trucks yönetimi, genel kurul davetiyesiyle birlikte kapsamlı bir yatırım planını da kamuoyuna duyurdu. Önümüzdeki yıllarda üretime 4.9 milyar dolar ve bağlı ortaklığı Tatra Metalurgie'nin çevresel etkilerini azaltmaya 2.5 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyorlar. Şirket, bu yatırımların temel amacını şu sözlerle ifade etti: "Yıllık üretim kapasitesini 3000 araca kadar artırmak, küresel pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmek ve Kopřivnice fabrikasını modern ve sürdürülebilir bir sanayi kompleksine dönüştürmek."

Yatırım için gerekli finansmanı kendi kaynakları, banka kredileri ve çevresel hibelerden sağlamayı planlayan Tatra, aynı zamanda şirketin mevcut 1.002 milyar dolarlık ana sermayesini 2.7 milyar dolar artırma kararı aldı. Tatra Trucks Ekonomik Direktörü Daniel Bekeš, bu adımın önemini vurgulayarak, "Sermaye artırımı, sağlıklı bir bilançoyu sürdürmemizi ve 2030 sonrası için de ek kalkınma fonlarını güvence altına almamızı sağlayacak. Bu adım olmadan, yüksek borç yükü, önerilen kapsamdaki yatırım yeteneğimizi imkansız kılardı" dedi.

AZINLIK HİSSEDARINDAN SÜRPRİZ KARARA TEPKİ

Tatra Trucks Genel Müdürü Kristijan Fiket, bir basın açıklamasında hissedarlardan, sermaye artırımı da dahil olmak üzere yatırım planlarına destek istedi. Ancak bu durum, Tatra'nın yüzde 35 hissesine sahip olan Promet Tools şirketini şaşırttı.

Promet Tools sözcüsü Pavel Barvík, medyaya yaptığı açıklamada, "Tatra Trucks yönetiminin Genel Müdür Kristijan Fiket liderliğindeki seçtiği yaklaşım şaşırtıcı. Yatırım planını, hissedarlarla önceden sunum, tartışma ve onay olmaksızın medyada sunuyorlar" ifadelerini kullandı. Barvík ayrıca, "Basın bülteni aracılığıyla, belgeler sağlandıktan sadece bir gün sonra destek istemek alışılmadık bir durum. Medyada, hissedarlarla tartışılmış ve onaylanmış planların sunulması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde eleştirilerini dile getirdi.

Çoğunluk hissedarı, Michal Strnad'ın CSG holdingi, Tatra yönetiminin yaklaşımında herhangi bir yanlışlık görmüyor. CSG Direktörü David Chour, "Tatra Trucks'ın çoğunluk hissedarı olarak, şirket yönetiminin bu iddialı yatırım planı gibi önemli bir konuda seçtiği şeffaf iletişimi tam olarak destekliyoruz. CSG şu anda Tatra Trucks yönetiminin önerilerini analiz ediyor" dedi.

Tatra Direktörü Fiket ise, şirketin bu iletişim biçimini, yatırım planına atfettiği önemden dolayı seçtiğini belirtti. Fiket, "Halka açık iletişim, sadece hissedarları değil, aynı zamanda daha geniş bir kamuoyunu, çalışanları ve ortakları da hedeflerimiz ve stratejik niyetlerimiz hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu. Fiket ayrıca, "Planı destekleme çağrısı, hissedarlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlar için faydalarına olan güvenimizi yansıtıyor ve böyle önemli bir karar öncesinde iletişimin standart bir parçasıdır" diye ekledi.

Tatra'nın genel kurulu 18 Temmuz'da yapılacak. Kanunlara göre, sermaye artırımı için hazır bulunan hissedarların üçte ikisinin onayı gerekiyor. Bu nedenle, CSG tek başına bu kararı geçiremeyecek.