Savunma Sanayiinde Neredeyiz? -4- Doğru tercihlerle kolaylıkla yapılacak işler yapılamayacak hale getirildi

* F-16 ortak üretim projesi ile başlayan Türk Uçak Sanayinin kazanımları büyüktür. Bu projeyle uçak üretim teknolojisi, montaj, entegrasyon, kalite kontrol, test ve kabul alanlarında büyük tecrübe edindik ve kabiliyet kazandık.

* Helikopter üretim projesi uygulamaya konmadı, hazır alıma gidildi. Bu proje de kararlaştırıldığı üzere o tarihte uygulamaya konsaydı, helikopter üretim teknolojisinde de erken kazanımlar başlayacaktı.

2. Lastik Tekerlekli (Taktik Tekerlekli) Araçlar

M.A.N Kamyon ve Otobüs Sanayi A.Ş. ve OTOMARSAN Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayi A.Ş. gibi yerli sanayiye fon desteği sağlandı. 1000 civarında tekerlekli askeri araç üretilerek TSK'ya teslim edildi.

3. Tank Modernizasyonu

Silahlı kuvvetlerimizin mevcudundaki ana savaş tanklarının çoğu yenilenmeye muhtaçtı. Yerli tesisler kullanılarak modernize edilmesi programa alındı. Gece görüş ve elektronik sistemleri başta olmak üzere önemli görülen alt sistemler değiştirildi. Bu modernizasyonda, TSK tesisleri, ASELSAN ve diğer yerli şirketler de rol aldı.

4. Yerli Tank Geliştirme Projesi

Yerli Ana Muhabere Tankı geliştirme projesiyle ilgili İcra Komitesi kararı da, 1993'den önce alınmıştı. Ancak çok sayıda öncelikli projeler vardı. Ayrıca, Zırhlı Muhabere Araçları üretiminde kazanılacak tecrübe ve kabiliyetten sonra bu projenin programa girmesi uygun görülmüştü. 1993'den sonra hükumet değişiklikleri ve SSM'da yönetim değişikliği bazı konuların ertelenmesine yol açtı.

Bu proje, AK Parti Hükumeti döneminde, Ana Muhabere Tank Geliştirme Projesi Ar-Ge çalışması olarak KOÇ Holding'e verildi. Ancak Ar-Ge çalışmaları tamamlandıktan sonra, üretim işi, bu konuda gücü ve tecrübesi olmayan BMC firmasına verildi. Bu firma da uzun beklemeden sonra başka bir ortaklığa devretti. Böylece proje ortada kaldı. Kamuoyu bu konuyu, çok konuşulduğu için bir ölçüde biliyor.

Sanayide, özellikle bu tür işlerde, Ar-Ge çalışmasını yapan firmanın seri üretimi de yapması doğrudur. Bu genel bir yöntemdir. Çıkacak problemlerden tek firma sorumlu olur, ikilem olmaz. Ayrıca tank projesi Gölbaşı Zırhlı Muhabere Üretim Tesisleriyle de ilişkilendirilerek üretilebilirdi. Orada kazanılmış tecrübe ve hazır altyapı vardı ve maliyetler de daha düşük olurdu. Şimdiye kadar yerli Ana Muhabere Tankı çoktan sahada olurdu. Böyle kaç türlü imkân varken, doğru tercihlerle kolay yapılacak iş, yapılamayacak hale getirildi.

HAVACILIK SANAYİ (HAVA ARAÇLARI)

Savaş uçağı, nakliye uçağı, helikopter, eğitim uçağı, insansız hava araçları (İHA) gibi hava araçları bu başlık kapsamındaydı.

1. F-16 Savaş Uçağı Projesi

Havacılıkta modern savunma sanayinin gelişmesine öncülük eden proje F-16 Savaş Uçağı programıdır. Uçak seçimi, 1983'de Askeri hükümetin son yılında yapılmıştı. ABD ile "Peace Onyx-1 Projesi" adı altında varılan mutabakatla, F-16 Savaş Uçağı ve Motorunun Türkiye'de montaj ve üretimine karar verilmişti. Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ); F-16 uçaklarının üreticisi General Dynamics ile uçak gövde üretimi ve General Electric firması ile de uçak motoru üretimi için ortaklıklar kurdu. Düşünün, 1983 senesi. Dünyanın en büyük firmalarıyla beraber çalışan bir Türkiye vardır. Sanayi Müsteşarlığı (SSM) kurulduktan sonra, TUSAŞ'daki yüzde 56 Hazine hissesi Müsteşarlığa devredildi. Böylece havacılık sanayinin bu önemli projesi de SSM'nın destek ve koordinatörlüğünde yürütülmeye başlandı.

Ankara-Akıncılar'da inşası başlayan havacılık sanayi tesisleri, SSM'nın fon desteği ile süratle tamamlandı. F-16 uçaklarının üretimi ve montajı başladı. Anlaşmada Birinci Faz kapsamında yer alan 160 adet Blok 30 ve Blok 40 F-16 uçaklarının üretim, montaj, test ve kabul işlemleri tamamlandı ve Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Ayrıca, Mısır Hava Kuvvetleri için 40 adet F-16 üretimi de Türkiye'de yapılmış ve Mısır'la ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu da çok önemli bir gelişmedir. O yıllarda Türkiye'nin itibarının ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Amerika, doğrudan Mısır'a uçak satacakken, Turgut Özal, Başkan Bush'u ikna ederek bizim üzerimizden gitmesini sağladı.

ABD ile İkinci paket F-16 üretim programı, daha da iyileştirilen anlaşma ile devam ettirildi ve bu kapsamda da 80 adet Blok 50 F-16 üretimi devam etti. Düşünün, Türkiye, 40 yıl sonra almak için yıllardır uğraşmak zorunda kaldığı F-16'ları ülkesinde ortak imal ediyor ve Mısır'a da satıyordu. Geldiğimiz durumu gözden geçirmek bakımından bu da çok çarpıcı bir örnektir.

F-16 ortak üretim projesi ile başlayan Türk Uçak Sanayinin kazanımları büyüktür. Bu projeyle uçak üretim teknolojisi, montaj, entegrasyon, kalite kontrol, test ve kabul alanlarında büyük tecrübe edindik ve kabiliyet kazandık. Bu alanda çok sayıda mühendis ve teknisyen yetişmesi de bu proje(ler) sayesindedir.

2. Hafif Nakliye Uçağı

Türk Hava Kuvvetleri'nin harekât ihtiyacını karşılamak üzere açılan ihaleyi İspanya CASA firması kazanmıştı. Yapılan anlaşma çerçevesinde CN-235 tipi 52 adet hafif nakliye uçağının üretim ve montajı Türk Uçak Sanayi (TAİ - Turkish Aerospace Industry) tesislerinde gerçekleştirildi ve Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bu üretim ve montajla da önemli tecrübe kazanıldı.

3. Helikopter Projesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel maksat, keşif, gözetleme, kargo ve taarruz helikopterleri ihtiyacı ön planda yer alıyordu. TSK yanında, sivil ihtiyaçlar da düşünülerek konunun bir yatırım ve ortak üretim projesi olarak ele alınması 1987 İcra Komitesi kararı ile SSM'na verilmişti.

İlk etapta TSK'nın ihtiyacı olan Genel Maksat Helikopter projesinin ele alınması uygun bulundu. Bu konuda ABD, Fransa, Alman ve İtalyan firmalarından teklif alındı. Başbakan Turgut Özal'ın başbakanlığı zamanında başlayan bu proje Süleyman Demirel'in başbakanlık dönemine kadar pek çok aşamalardan geçerek karara bağlandı. İlk etapta, 45 hazır alım ve 50 ortak üretim yapmak üzere ABD Skorski Firması ile Black Hawk helikopterleri için kontrat imzalandı. Bu anlaşma, başlangıç için bu rakamlarda düzenlenmişti. Sonraki projelerde teknoloji transferi için yeni şartlarla anlaşma yapılacaktı. 45 hazır alım yapıldı. Ancak Özal'ın vefatı, Demirel'in onun yerine Cumhurbaşkanı olarak köşke çıkması ile ben de SSM'dan ayrıldım. Maalesef helikopter üretim projesi uygulamaya konmadı, hazır alıma gidildi. Bu proje de kararlaştırıldığı üzere o tarihte uygulamaya konsaydı, helikopter üretim teknolojisinde de erken kazanımlar başlayacaktı.

4. Eğitim Uçağı

Başlangıç eğitim uçağının yerli geliştirme çalışmaları da 1987'de verilen kararla başladı. SSM tarafından bu görev kaynak desteği de sağlanmak üzere TAİ'ye verildi.

HÜRKUŞ Başlangıç Eğitim Uçağı Projesi tasarım; üretim, test ve doğrulama çalışması, uzun çalışmalardan sonra tamamlandı ve seri üretim safhasına geçildi. Bu proje ile kazanılan tecrübelerle yerli tasarım ve üretimde sürekli gelişmeler kaydedildi.

YARIN: İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatar