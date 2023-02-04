Savunma Sanayiinde Neredeyiz? -7- Savunma sanayimiz teknolojik gelişmede lokomotif sektör oldu

2.HF-SSB Haberleşme Sistemi

TSK Vakfı şirketi ASELSAN üretime telsiz projeleri ile başlamıştı. Ancak yeni gelişen ve frekans atlamalı, güvenli ve elektronik savaşa karşı korumalı haberleşme sistemi henüz Türkiye'de yoktu. TSK, bu sistemin Türkiye'ye kazandırılması için talebini 1986'da SSM'na intikal ettirmişti. Bu teknolojiye sahip MARCONI (İngiliz), SIEMENS (Alman) ve PLESSY (İngiliz) firmalarından alınan teklifler arasından İngiliz şirketi MARCONI seçildi.

Marconi, Cihan Elektronik ve Elit Elektronik işbirliği ile Ankara-Gölbaşı'nda kurulan fabrikada üretim gerçekleşti. Böylece bu teknoloji de Türkiye'ye kazandırılmış oldu.

3.F-16 Elektronik Harp ve Radar Projesi

Savaş uçaklarında elektronik harp ve radar sisteminin ve yazılımının milli olması çok önemliydi. F-16 öncesi ABD'den hazır alınan uçakların bu sistemleri Amerikan orijinliydi ve dost-düşman tarifi Varşova paktı ve NATO uçaklarına göre yapılıyordu. Türkiye'de üretilen F-16'ların elektronik harp ve yazılım sisteminin milli olması konusunda Hava Kuvvetleri Komutanı ile mutabık kalmıştık. Bunu gerçekleştirmek üzere, İsrail F-16 uçaklarının elektronik harp sistemini geliştiren ABD Loral firması ile işbirliği konusunda 1989'da anlaşma yapıldı. Yerli üretim için Loral Firması, Türk ortak olarak Mikes Mikrodalga Sistemleri Sanayi A.Ş.'yi kabul etti. Bu konuda ABD yönetimi ile pek çok zorluklar yaşandıysa da, Türkiye'nin bu kabiliyeti kazanması başarıyla sonuçlandı. Bu proje çerçevesinde; F-16 Koruyucu Elektronik Harp Sistemleri yazılımının milli ihtiyaçlara göre olması için Türkiye'de "Elektronik Harp Destek ve Simülasyon Merkezi" kuruluşu planlandı. Bu proje kapsamında Türkiye'de, yazılım ve Elektronik Harp alanlarında önemli tecrübe ve üretim kabiliyeti kazanıldı.

Daha önce bahsedilen kara, deniz ve hava araçlarının ve silah sistemlerinin elektronik aksamları, genelde ayrı tutularak yerli firmalar vasıtasıyla geliştirilmesi ve üretilmesine esas alındı ve bu firmalar desteklendi. Böylece elektronik sanayinde, kamu ve özel sektörde önemli bir altyapı ve kabiliyet oluşturuldu.

Araştırma-Geliştirme Projeleri (Ar-Ge)...

Savunma Sanayinde kritik teknolojilere ve millî yazılım kabiliyetine sahip olmanın hayati önem taşıdığını tekrar vurgulamak isterim. Bu sebeple Ar-Ge'den başlayarak bu alanlarda yerli ürün geliştirme ve üretimi yapma önemli hedeflerden biri olmuştur. SSM'nın kuruluşundan 1993'e kadar desteklediği Ar-Ge Projeleri de şunlardır:

1.Kompozit Yakıt Projesi

Roket yakıtı geliştirmek üzere bu proje TÜBİTAK'a 1986'da verildi ve daha sonra kurulan ROKETSAN'la işbirliği içinde kompozit yakıt üretimi Ar-Ge çalışması tamamlandı. Seri üretimi ROKETSAN'da devam ediyor.

2.ASELSAN'ın Ürettiği Telsizler İçin ECCM Projesi

Aselsan telsizlerinin güvenilir haberleşme özelliği kazanması için, Elektronik Karşı Karşı Tedbir (ECCM) Ar-Ge ve geliştirme projesine destek verilerek bu konuda kabiliyet kazanılması sağlandı.

3.ASELSAN'ın Stinger Projesi İçin gerekli Ar-Ge Desteği

Bu destekle Aselsan Stinger Projesi'nin Güdüm Elektroniğini başarıyla üretti.

4.Üniversitelere verilen Ar-Ge Projeleri

ODTÜ'ne milimetrik Dalga Elektronik Savaş, Bilkent Üniversitesi'ne Alaşım Yarı İletken Teknoloji Merkezi Kurulması, İTÜ'ne Bor Karbür, Silisyum Karbür ile Kompozit Malzeme Teknoloji geliştirme, BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ne Ulusal Savunma Sistemleri İçin Yazılım Geliştirme Konularında Ar-Ge projeleri verildi ve destek sağlandı.

Bu projeler dışında, daha önce bahsi geçen her projenin içinde Ar-Ge gerektiren konulara destek sağlanması ile projelerin yerliliği güç kazandırılmıştır.

İleri teknoloji endüstri parkı ve havacılık merkezi projesi...

Bu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı için sürpriz bir projeydi. Başbakan Özal bir gün beni Başbakanlığa çağırdı. İstanbul Anadolu yakasında büyük bir alan seçilmesini ve burada Havaalanı, İleri Teknoloji Parkı, Uçak Bakım ve Modernizasyonu Tesisi, araştırmacılar için İnovasyon Merkezi gibi tesislerin yer almasını istedi. Bu büyük projeyi Müsteşarlığımız planlayacak ve koordine edecekti. Her çeşit desteğin verileceğini ve projenin bir müddet sessiz yürütülmesini de ilave etmişti.

Konunun uzmanlarıyla bir helikopterle İstanbul'un Anadolu Yakasını taradık ve bugünkü Kurtköy-Sabiha Gökçen Havaalanı'nın bulunduğu yeri tespit ettik. Özal Başkanlığı'ndaki İcra Komitesi toplandı ve bu alanın kamulaştırılması, projenin kapsamı belirlendi. Görev bize verildi ve Savunma Sanayi Fonu'ndan gerekli çalışmalar için destek kararı alındı. Proje ile kapsamlı yerli-yabancı uzman bir firmaya Master Planı yaptırıldı. Bu hazırlık çalışmaları bitti, ancak Özal'ın vefatı ve Demirel'in köşke çıkması ile gelen hükûmetler, bu projeyi Savunma Bakanlığı'na devretti. Savunma Bakanlığı da NATO Altyapı Projesi olarak sadece Havaalanı olarak gerçekleştirdi. AK Parti döneminde, SSM'in içinden atanan Müsteşar Murat Bayar zamanında, bu projeye Yüksek Teknoloji Parkı ilave edildi. Ama proje, Özal'ın vizyonunu tam karşılayacak şekilde geliştirilemedi.

***

Savunma sanayinin kuruluşundan itibaren yaklaşık yarım asır geçti. Stratejik kararlar doğrultusunda gelişen savunma sanayimiz, nitelikli istihdam ve teknolojik gelişmede ülkemizin lokomotif sektörü haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunda, Türkiye sadece alıcı olmaktan çıktı ve üretici hale geldi.Teknolojik gelişmede önemli mesafeler kat edildi. Ancak bu gelişmelere rağmen daha önümüzde çok yol vardır. Bu alandaki gayretler abartılmadan ve düşük profilde devam ettirilmelidir.

Bu gelişmede, Türkiye'nin ABD ve Batı ile ilişkilerinin rolü büyük olmuştur. İyi ilişkilerin devamı Türkiye'nin yüksek menfaati gereğidir. Anlattığım iyi ilişkiler döneminin kazançlarına muhakkak dönülmelidir. Türkiye devlet aklıyla bu yolu açacak güç ve kudrettedir. Geri adım attığımız veya geriye atıldığımız alanlar bizim için hayati önemdedir. Türkiye'nin devlet umuru görmüş önemli devlet adamları, bu kazanımlar için kılı kırk yararak yıllarını verdiler. Bu kazançlar, diplomasi ve uluslararası ilişkiler kurallarıyla düzeltilmeli ve geliştirilmelidir.

Bir husus daha var ki çok dikkat edilmelidir: Savunma sanayiinde yüzdelerle yerlilik veya kendine yeterlilik oranı verilmesi doğru değildir; çünkü bu tür hesaplar yanıltıcıdır. Siyaseten bu tür sözler etmek de, savunma sanayiinin anlattığım özellikleri dolayısıyla zarar verir. Esas olan teknoloji ve tasarım sahibi olmak, kritik yerli üretimlerle yabacı üretimleri birleştirmek ve sistem entegrasyonunu yapmaktır.

-BİTTİ-