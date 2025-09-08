Savunma sanayisinde köklü dönüşüm: 4iG, Raba’nın çoğunluk hissesini aldı

Macar 4iG şirketi, Raba Nyrt.’nin %74 hissesini satın alarak geriye kalan hisseler için hisse başına 4,70 avroluk bir teklifte bulundu. Toplam değer ise yaklaşık 66 milyon avro olarak açıklandı. 4iG, Macaristan merkezli, teknoloji ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteren bir şirket olarak biliniyor. Finansman, 4iG SDT’nin mevcut sermaye artırımı ve kredi desteğiyle sağlanacak.

Projeye Czechoslovak Group’un (CSG) savunma şirketi CSG Defence profesyonel ortak olarak katılıyor ve opsiyonel olarak Raba’daki dolaylı %37 hissedeki payını alabilir. Amaç, Raba’yı bölgesel bir üretim ve geliştirme merkezi hâline getirmek. Böylece 4iG, kara, hava ve uzay sanayi portföyünü tamamlayarak yeni ihracat ve inovasyon fırsatları yaratacak.

STRATEJİK HEDEF: TAM KAPSAMLI SAVUNMA SANAYİ

4iG SDT, Raba’nın entegrasyonuyla kara mobilitesi yeteneklerini portföyüne dahil ediyor. Raba’nın uzun yıllara dayanan savunma sanayi deneyimi, 4iG’nin NATO ve AB ülkelerine rekabetçi çözümler sunmasını sağlayacak.

Hisselerin alınması N7 Holding ve Széchenyi István Üniversitesi Vakfı üzerinden gerçekleşecek. Kalan %24,77 hisse için 4iG, zorunlu halka arz yoluyla küçük yatırımcılara teklif sunacak. İşlem, rekabet otoritelerinin onayı ve diğer kapanış şartlarının yerine getirilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Jászai Gellért, 4iG Başkanı, “Raba’nın modernizasyonu ve CSG ile stratejik ortaklık, 4iG portföyünü kara, hava ve uzay alanlarında tam kapsamlı hâle getiriyor ve yeni ihracat fırsatları yaratıyor” dedi.

ULUSLARARASI ORTAKLIK VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

CSG Defence’in katılımı, Raba’nın uluslararası pazarlara açılmasını güçlendirecek. Şirketin tecrübeli kadrosu ve teknolojik altyapısı, yeni siparişlerin alınmasını desteklerken, ulusal tedarik güvenliği korunacak.

Jaszai Gellert’in Türkiye ziyareti kapsamında NUROL Holding ve Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Görüşmelerde, Gidran 4x4 zırhlı araçlar ve gelecekteki 8x8 platformları gündeme geldi.

RABA’NIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

129 yıllık geçmişe sahip Raba Nyrt., Macaristan’ın önde gelen araç üreticilerinden biri. Askeri ve sivil araçlar için şasi ve parçalar üreten şirket, NATO ve AB üyesi ülkeler için rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyor. 4iG’nin uluslararası ilişkileri, Raba’nın ihracat kapasitesini ve Ar-Ge çalışmalarını güçlendirecek.