Savunması kurtaramadı! Tavşan kostümü giyip tüfekle metroya binmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sarıyer metrosunda tavşan kostümüyle elinde tüfekle yolculuk yapan 15 yaşındaki A.Y’nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. Paylaşım sonrası gözaltına alınan Y’nin maskeli bir balodan döndüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

TAHTA OYUNCAK TÜFEK OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin "Oyuncak tahta tüfek" olduğu, maskenin ise "Oyuncak tavşan maskesi" olduğu belirlendi. A.Y. hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

'MASKELİ PARTİDEN DÖNÜYORDUM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y.'nin, "Ayazağa'da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" dediği öğrenildi.

Savunması kurtaramadı! Tavşan kostümü giyip tüfekle metroya binmişti

Savunması kurtaramadı! Tavşan kostümü giyip tüfekle metroya binmişti

Savunması kurtaramadı! Tavşan kostümü giyip tüfekle metroya binmişti

Son Haberler
İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan, Meloni ile görüşecek
İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan, Meloni ile görüşecek
Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar
Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar
Trump’ın başı dertte! ABD bu haberle çalkalanıyor
Trump’ın başı dertte! ABD bu haberle çalkalanıyor
Bolu Dağı’nda sis! Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
Bolu Dağı’nda sis! Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
Bakıcının milyonluk ihaneti! Esenyurt'ta Rezidansta büyük soygun: Sevgilisi ile birlikte yakalandı
Esenyurt'ta Rezidansta büyük soygun