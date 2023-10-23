SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2019/33 Esas

DAVALI : NACİYE KAVAK Dereiçi Köyü Savur/ MARDİN

Davacı BOTAŞ tarafından tarafınıza açılan davada tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesinde özetle Mardin İli Savur İlçesi Dereiçi Mahallesi 143 Ada 4 Nolu Parsel taşınmazına ilişkin kamulaştırma kararı verilmiş olup1.744,8 m2'lik daimi irtifak hakkı bedelinin ve 516,17 m2'lik geçici irtifak hakkı bedelinin(inşaat süresince iki yıl üzerinden) tespitini ve taşınmazın dava dilekçesinde ekli krokide gösterilen 1.744,8 m2'lik daimi irtifak hakkının(ağaç dikmemek, bina vs. Sabit tesis yapmamak şartları ile), BOTAŞ adına tesciline karar verilmesini talep edildiği görülmüştür. Mahkemece yapılan keşif neticesinde; Fen bilirkişi raporunda özetle dava konusu 143 ada 4 nolu parsel konum olarak Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde ve kırsal kesimde kalmakta olup, Dereiçi Mahallesi yerleşim yerine kuşuçuşu uzaklığının 1.300 m olduğu, anayola bitişik olduğu ve Savur İlçe merkezine kuşuçuşu yaklaşık 11 km uzaklıkta olduğu, parselin içinden geçen ve ekli krokide I harfiyle gösterilen Daimi İrtifak Hakkı 1.744,80 m² olarak, parselin içinden geçen ve ekli krokide G harfiyle gösterilen Geçici İrtifak Hakkı 516,17 m² olarak hesaplandığı, ziraat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda özetle, Mardin İli Savur İlçesi Dereiçi Mahallesinde BOTAŞ'ın Doğalgaz Boru hattından dolayı dava konusu taşınmazın tüm özellikleri dikkate alınarak toplam değer kaybı 6.054,22 TL taktir ve tespit edilmiş olup, Dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere iki haftalık yasal süreniz ve bilirkişi raporlarına karşı iki haftalık yasal itiraz süreniz bulunmakta olup yasal süresi içerisinde itiraz etmediğinizde takdirde itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.