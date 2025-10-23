2026 bütçesi, rakamlardan çok tercihler bütçesi. Kimin için yapıldığını, kimin için yapılmadığını açıkça gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Toplam 15,6 trilyon liralık vergi geliri bekleniyor. Ancak bu gelirlerin yarısından fazlası, yine halkın cebine en doğrudan dokunan kalemlerden, yani KDV ve ÖTV’den toplanacak. Kısacası bütçe yükünü yine dar gelirli taşıyacak.

Gelir vergisinde yüzde 26,4’lük, kurumlar vergisinde yüzde 35’lik artış öngörülürken, KDV tutarı 5,6 trilyon liraya, ÖTV ise 2,5 trilyon liraya yaklaşacak. Vergi sistemi yeniden “tüketimden beslenen” bir yapıya mahkûm edilmiş durumda. Zenginlerden değil, harcayandan; üretenden değil, tüketenden vergi alınacak.

Oysa bu ülkede vergi adaletinin tesisi, gelir dağılımındaki uçurumun kapatılması için en temel şarttı. Fakat tablo tersine işliyor. Vergi harcamaları -yani muafiyet, istisna ve aflar- 3,6 trilyon liraya ulaşıyor. Sadece 1,7 trilyon lira gelir vergisinden, 768 milyar kurumlar vergisinden, 728 milyar KDV’den, 92 milyar da ÖTV’den vazgeçiliyor. Başka bir deyişle, devlet bazılarına ayrıcalık tanırken, çoğunluğa kemer sıktırıyor.

Faize ayrılan devasa kaynağın yanında, üretim ve refah kalemleri adeta sembolik kalıyor. 2026’da bütçeden tarıma ayrılan pay, faiz giderlerinin yalnızca on altıda biri. Toprağı işleyen, ülkenin gıda güvenliğini sağlayan çiftçiye bu kadar az pay düşmesi, ekonomi politikasının kime çalıştığını açıkça anlatıyor.

Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar için 553,5 milyar lira ayrılmış. İlk bakışta yüksek gibi dursa da, artan yoksulluk karşısında bu tutar, sadece semptomları bastıran bir pansuman etkisi yaratabilir. Çünkü yoksulluğun nedeni yanlış politikalardır, sonuçları değil. Vergi sistemi adaletsiz, gelir dağılımı bozuk, ücret politikası erimiş. Açlık sınırının bile altında kalan milyonlar için bu yardımlar bir umut değil, bir hayatta kalma çabası.

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine ayrılan 238 milyar lira ise tam bir ayrıcalık göstergesi. Bu tutarın 104 milyar lirası “Yap-İşlet-Devret” projelerine, 134 milyarı ise şehir hastanelerine gidecek. Yani 45 şirkete, vatandaşa verilen sosyal yardımın neredeyse yarısı kadar kaynak aktarılıyor. Üstelik bu ödemeler döviz garantili ve risk devleti değil şirketi koruyor. Kısacası “sosyal devlet” değil, “şirket devleti” anlayışı sürüyor.

Bir yandan “190 milyar lira sıcak yemek” gibi popülist projeler açıklanıp gerçekleştirilemezken , diğer yandan ceza gelirlerinden 389 milyar lira toplanacağı planlanıyor. Devlet artık gelirini üretimden değil, cezadan, vergiden, faize ödemekten sağlıyor. Bu bir ekonomik model değil; bu bir kısır döngü.

Bütçe kalemlerine baktığımızda, toplumun en kırılgan kesimlerine yönelik gerçek bir destekten çok, göz boyama politikaları görüyoruz. Emeklinin maaşı erirken, SGK’ye yapılan bütçe transferlerinin oranı 2014’te yüzde 17,2 iken 2024’te yüzde 13,3’e kadar düşmüş. Oysa emekli sayısı aynı dönemde yüzde 53 artmış. Yani daha çok emekliye, daha az kaynak ayrılmış. Bu, sistemin çöküşünün en net göstergesi.

Bir yanda 1,7 trilyon liralık faiz ödemesi, diğer yanda 553 milyar lira sosyal yardım… Bu tablo, devletin önceliğinin kim olduğunu anlatıyor. Faize her yıl rekor kaynak ayrılırken, üretim, eğitim, sağlık ve sosyal refah giderek küçülüyor. 2025’te faiz giderleri 1,66 trilyon liraya çıkmıştı; 2026’da bu rakamın çok daha yukarı tırmanması bekleniyor. Çünkü borç yönetimi değil, borca bağımlılık politikası uygulanıyor.

Sonuçta elimizde bir bütçe değil, bir yön tercihi var. Vergi adaletsiz, harcama öncelikleri çarpık, gelir dağılımı uçurumu büyüyor. Ülke, üretimden uzaklaştıkça, bütçe rakamları da toplumsal gerçeği yansıtmaktan çok, makyajlı bir tabloya dönüşüyor.

Bu kadar savurganlık, bu kadar yanlış öncelik, bu kadar faiz bağımlılığı ile yılın nasıl geçeceği belli: Emekli yine geçinemeyecek, asgari ücretli yine borçla ayakta kalmaya çalışacak. Bütçe büyürken, vatandaş küçülecek.

Gerçek kalkınma, rakamlarla değil, adaletle ölçülür.

Ve bu bütçede, adalet yok.