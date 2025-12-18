2026 yılından itibaren uygulanacak su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücret tarifesini belirledi.

Yeni tebliğe göre, muayene sonucu reddedilen sayaçlar için vatandaştan hiçbir ücret talep edilemeyecek. Belirlenen tavan fiyatların üzerinde ücret alan işletmelere ise idari para cezası uygulanacak.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme, sayaçların bakım, onarım ve ayar hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre, reddedilen sayaçtan tamir veya ayar adı altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

TARİFEYİ ASMAYANA VE FAZLA ÜCRET ALANA CEZA

Yeni düzenlemeyle birlikte, tamir ve ayar istasyonlarına "şeffaflık" zorunluluğu getirildi. İşletmeler, Bakanlık tarafından belirlenen ücret tarifesini vatandaşların kolayca görebileceği bir yere asmak zorunda olacak. Belirlenen tarifedeki ücretlerin üzerinde para talep eden veya alan işletmeler hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca idari para cezası kesilecek.

2025 TARİFESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Bu tebliğle birlikte, 27 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan eski tarife 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacak. Yeni ücretlerin yer aldığı Ek-1 listesi, yılbaşından itibaren tüm Türkiye genelindeki uygulanmaya başlanacak.

1 Ocak 2026'dan itibaren su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinden öne çıkanlar şöyle:

Ücretler sayaç türüne, kapasitesine ve yapılacak işleme göre değişiyor.

- 10 m³/h ve altı su sayaçlarının ayar ücreti: 140 TL 10

- m³/h üzeri su sayaçlarının ayar ücreti: 195 TL

Parça değişimi gerektiren durumlarda, parça bedeli ayrıca tahsil ediliyor.

ELEKTRİK SAYAÇLARI

- Tek fazlı sayaç ayar ücreti: 107 TL

- Çok fazlı sayaç ayar ücreti: 140 TL

- Tamir gerektiren durumlarda ücretler 140 TL – 160 TL arasında değişiyor.

- Boyama gereken hallerde sayaç başına 39 TL – 62 TL arasında ek ücret uygulanıyor.

GAZ SAYAÇLARI

- G6 (konut tipi) sayaç ayarı: 152 TL

- G10–G25 arası sayaçlar: 210 – 303 TL

- G40–G65 arası sayaçlar: 406 – 603 TL

- G100–G160 arası sayaçlar: 804 – 1003 TL

- G250 ve üzeri endüstriyel sayaçlar: 1204 TL’den başlayıp 4504 TL’ye kadar çıkıyor.