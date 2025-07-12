Saygı Öztürk, PKK'nın kötü niyetini yazdı! Silah bırakma tiyatrosunu gölgede bırakacak...

Ünlü yazar Saygı Öztürk, Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimize ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Öztürk, “Bölücü terör örgütü PKK, silah bırakmadan üç gün önce yapacağını yaptı ve 12 askerimizin şehit olmasına neden oldu. Eğer, niyetleri devlete yardımcı olmak olsaydı, o mağarada 28 Mayıs 2022'de şehit edilen, Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un cesedinin yerini bildirir, içeride zehirli maddeler olduğuna ilişkin ihbarı da yapardı” dedi.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalan askerlerden 12 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Ancak akıllarda ‘ihmal var mıydı?’ sorusu gelmeye başlamıştı. MSB ise olaya ilişkin, tahkikat başlattığını belirtirken, “İstisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum” olarak belirtmişti.

"CESEDİNİN YERİNİ BİLDİRİR, İÇERİDE ZEHİRLİ MADDELER OLDUĞUNA İLİŞKİN İHBARI DA YAPARDI"

Ünlü yazar Saygı Öztürk işe askerlerimizin şehit olmasına ilişkin flaş bir değerlendirmeler ve iddialarda bulundu. Öztürk, köşe yazısında, “Bölücü terör örgütü PKK, silah bırakmadan üç gün önce yapacağını yaptı ve 12 askerimizin şehit olmasına neden oldu. Eğer, niyetleri devlete yardımcı olmak olsaydı, o mağarada 28 Mayıs 2022'de şehit edilen, Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un cesedinin yerini bildirir, içeride zehirli maddeler olduğuna ilişkin ihbarı da yapardı” değerlendirmesi bulundu.

İKİNCİ KAT DETAYI

Mağaraya ilişkin ikinci kat detayını paylaşan Öztürk, “Yaklaşık üç yıldır PKK'dan temizlendiği bilinen mağarada, arama yapılırken mağaranın ikinci bir katı olduğu da yıllar sonra ortaya çıkarıldı. İşte, ne olduysa o katta oldu. Demir kapı bombayla imha edildi. Asker içeriye girdi. Giren bir daha çıkamadı. Sonuçta olay yerinde ve hastaneye kaldırıldıktan sonra 12 kahramanımız şehit oldu” ifadelerini kullandı.

"HAYIR, METAN GAZINDAN ZEHİRLENME AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

MSB’nin "metan gazına maruz kalması" sonucu şehit oldukları açıklanması sonrası Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'nde görevli maden mühendisine soran Öztürk, "Hayır, metan gazından zehirlenme açıklaması gerçeği yansıtmıyor" cevabını aldığını aktardı. Öztürk, ikinci gün, metan gazının yanı sıra, karbonmonoksitten askerlerimizin şehit olduğunu belirtti.

"12 ŞEHİDİMİZİN VERİLMESİ, PKK'NIN EN HAİN EYLEMLERİNDEN BİRİSİ OLARAK YERİNİ ALDI"

12 şehidimizin verilmesine ilişkin son olarak Öztürk sert sözlerde bulunarak, “Gerektiğinde devletin birimlerinden destek alınabilir. Askerimizin elinde her türlü araç-gereç olmasına rağmen mağara içindeki şehitlerimizi, gaza maruz kalanları çıkarmak için Zonguldak'tan maden işçileri, AFAD elemanları getirilmesi saatler aldı. Şehitlerimizin ağzından burnundan kan gelmesi de ilginç bir durumdu. Acaba askerimize bu hain tuzağı kuran PKK'lılar, silahı bırakmadan önce aranan şehidimizin yerini bildiremez miydi? Mağaranın ikinci katındaki tuzağı, açılamayan demir kapının arkasında neler olduğunu söyleyemez miydi? Şehidimizin naaşına ulaşılamadığı gibi 12 kahramanımızı da şehit verdik. O yüzden, 12 şehidimizin verilmesi, PKK'nın en hain eylemlerinden birisi olarak yerini aldı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Öztürk, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’in de 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin verdiği soru önergesini köşesinde aktardı.