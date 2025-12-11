Türkiye'nin faili meçhul cinayetler ile sarsıldığı dönemde adı sürekli cinayetlerle gündeme gelen Zaza asıllı Türk istihbaratçı, kontrgerilla ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya çıktı.

"ALO BEN YEŞİL"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bundan 2 gün önce çalışırken kendisine bir telefon geldiğini ve karşı tarafın 'Ben Yeşil' dediğini söyledi. Öztürk, telefondaki kişinin ‘Yeşil’ olup olmadığını öğrenmek için geçmişte yazdığı haberler ile ilgili sorular sordu.

‘Yeşil’ olduğunu iddia eden kişi 1953 doğumlu olduğunu ve karaciğer nakli olduğunu söylemesinin ardından sağlık durumunun iyi olmadığını, nakil işleminin de başka isimle yapıldığını bu konuda da kendisine ünlü bir ismin yardımcı olduğunu iddia etti. Uzun süre boyunca Azerbaycan'da kaldığını belirten Yeşil, şu anda Türkiye sınırına yakın bir yerde, Suriye'de güvendiği bir ülkücü dostunun yanında kaldığını aktardı.

'ÖCALAN'I ORTADAN KALDIRIRKEN İHANETE UĞRADIK'

Emekli binbaşı Cem Ersever'i kendisinin öldürdüğü iddialarının yalan olduğunu söyleyen kişi, kimseye ihanet etmediğini söylemesinin ardından en büyük ihanetlerden birisini Suriye'de yaşadığını söyledi. Yeşil olduğunu iddia eden kişi, "Evet, Abdullah Öcalan'ı Şam'da kaldığı evde bombalı araçla öldürecektik. Bu olayda benimle birlikte bir bayan iki üsteğmen, Bursa Özel Tip Cezaevi'nden alınarak getirilen ismini vermek istemediğim bir kişi ile başka bir arkadaşımız vardı. Orada aslında Abdullah Öcalan'ı ortadan kaldırmamız mümkünken, ihanete uğradık. Başarısız bir suikast girişimi oldu. Bize yardımcı olan Suriyeli aracı uzağa park edince bütün plan bozuldu” dedi.

Eski görünümünden eser kalmadığını söyleyen kişi, bir dönem Türkiye'ye geldiğini, Konya'dayken yakalandığını ancak emri kimin verdiğini söylemeyip verilen talimat ile serbest bırakıldığını açıkladı. Abdullah Çatlı ile aralarının bozuk olmadığını söyleyen kişi, eski MİT müsteşarı Teoman Koman'ın her zaman desteğini gördüğünü belirtti.

'DEVLET TARAFINDAN BİLİNİYOR'

Terör örgütü PKK ile devlet mücadelesinde Hizbullah'ın devlet tarafından desteklendiğini iddia eden kişi, "PKK ile mücadele edildiği sırada özellikle il ve ilçelerde Hizbullah örgütü Devlet tarafından desteklendi ve PKK'ya karşı kullanıldı. Hizbullah'ın o dönemde kurulması başarıydı. PKK'ya çok büyük zayiatlar verdirildi” ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk, Yeşil olduğunu iddia eden kişiye oğlunun adını sordu. Buna cevap aldığını ancak şahsın oğlu ile olumsuz sözlerinin olduğunu Öztürk aktardı. Suriye'de bulunduğu yerin devlet tarafından bilindiğini belirten kişi, telefonu kapatmak zorunda olduğu için yeniden Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini belirtmedi.

Yeşil olduğunu belirten kişi başka bir zaman yine arayacağını söyledi. Saygı Öztürk, Yeşil'in yaşadığını birilerine duyurmak istemiş olabileceğine dikkat çekti.

YEŞİL KİMDİR?

Zaza asıllı Türk istihbaratçı Mahmut Yıldırım ya da kod adıyla Yeşil her ne kadar öldüğü haberi verilse de bazı komplo teorisyenlerince öldüğü kabul edilmiyor. Nitekim halk arasında dolaşan iddialara göre Yeşil; öldüğü haberinin gelmesinden birkaç saat sonra Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Aydoğan'ın evine gizlice girmiş, Aydoğan içeri girdiğinde bir koltukta oturur vaziyette onu beklediğini görmüş ve aralarında geçen kısa diyalogdan sonra tekrar sırra kadem bastığı belirtiliyor.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılmış ve sonrasında MİT’in bünyesinde çalışmaya başlamıştı. Dört yıl sonra farklı bir göreve soyunup, farklı bir isimle anıldı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için ‘yeşil fular’ takıyordu.

Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler, pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu ancak kendisi bulunamadı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söylemişti.