11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor

Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor

Karadeniz’de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut için sayılı günler kaldı. Yaklaşık 1 ay sonra palamut kalmayacağını belirten balıkçılar, hamsinin beklenmediğini ancak mezgit ve istavrit gibi dip balıklarından umutlu olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:13
Takip Et

Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor

Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
+
Aa
-

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar tonlarca palamutla limanlara dönüyor. Vatandaşlar ise bol ve ucuz olduğundan bolca palamut tüketiyor. Ancak palamudun sezonda sayılı günleri kaldığını söyleyen balıkçılar, palamudun hamsiyle beslendiği için fazla hamsi olmayacağını ön görüyor. Palamudun ardından balıkçılar mezgit, istavrit, çinekop gibi dip balıklarından umut bekliyor.

Ortalama bir ay daha avlanacak
Palamut avının sezon başından beri çok bereketli geçtiğini kaydeden Sinoplu balıkçı İsmail Değer, “Geçen sezondan biraz daha farklı palamut bu sezon biraz daha bol. Ama nedense Karadeniz Ereğlisi Zonguldak Şile tarafında geziyor bu balık. Palamut genelde hamsinin peşine gider, bu da görülüyor ki hamsi çok az olacak. Palamudun da 15-20 gün süresi var, belki daha erken de bitebilir, daha da uzayabilir. Ama bundan sonra dip avları başlıyor, mezgit, barbun, çinekop, lüfer, istavrit gibi. Ama onlar da pek iç açıcı değil. Balık olsa da rüzgârın esmesiyle deniz karışıyor tutulamıyor, az olduğu için de fiyatlara yansıyor. Bu da tüketici için sorun oluyor.” diye konuştu.

Hamsiyi palamut yedi
Bir palamudun olgunlaşarak iri hale gelmek için yaklaşık 15 kilo hamsi yediğini belirten Değer, “Palamut genelde sezon başında eğer yağmur yağsaydı derelerden ırmaklardan gelen plaktonlarla besleniyordu. Bunlar olmadığı için hamsi peşine düştü, şu anda hamsiyle besleniyorlar.” dedi.

Palamut avcılığından sonra dip balıklarından umutlu olduklarını belirten Değer, “İnşallah diğer balıkların avcılığı olur, hem tüketici faydalanmış olur hem de işletmeciler de kar yapar, denize çıkan emekçilerimizin de uğraşları boşa gitmez.” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Motorine bir zam daha geldi
3
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
4
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
5
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
7
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿AKP’li belediye satmaya doyamadı! Tam 16 bin 403 metrekare
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Sayılı günler kaldı: Palamut bolluğu devam ediyor
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Hasmını şehrin ortasında bıçakladı
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
﻿Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.