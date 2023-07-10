Sayın Sağlık Bakanım; yaşadıklarım sizin başınıza gelse ne yapardınız?

Devletin hastanelerinde sık sık karşılaşılan ve benim de Temmuz 2023’te yaşadığım üzücü ve yakışık almayan hadiseleri belki düzeltme yoluna gidilir, milletimizin mağduriyeti bir nebze de olsa azaltılır düşüncesi ile kaleme alarak Sağlık Bakanımıza ve “AZİZ MİLLETİMİZE” duyurmak istedim. Benzer sıkıntıları bir çok vatandaşımız halen yaşadığı gibi daha önce de defalarca yine yaşamış, tanık olmuş konuyu kaleme almak istemiştim.

Kısmet bugüne imiş.

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Sayın Sağlık Bakanım Fahrettin Koca;

Hastamızı ağır yaralanma ile (Fotoğraflar elimde mevcuttur) 04 Temmuz 2023 tarihinde saat 07.00 sularında 112 ambulansla acil olarak Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırdık.

Hastamıza Edremit Devlet Hastanesi acilinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra aynı gün öğleden sonra ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Balıkesir Devlet Hastanesi KBB polikliniğinde Uzm. Dr. H… bey gerekli müdahaleleri yaptı. Edremit Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalede eksik kalmış birkaç yara dikişlerini Dr. H… bey attı.

Nefes borusu içini kanama olup tıkama riskine karşı kamera ile inceledi.

O gün herhangi bir kanama gözükmüyordu.

Dr. H… bey bize de kanama olmadığını ekranda gösterdi.

Ertesi gün hastanın getirilmesini, tekrar kontrol edeceğini ifade etti.

Hakikaten Dr. H… beyin ilgisi, nezaketi hastaya yaklaşımı, tutum ve davranışın takdirin de üzerindeydi.

Çok uzun süredir böylesi bir doktoru istisnalar hariç hiç görmediğimi de ifade etmek isterim.

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Aynı gün ikindi vakitlerinde hastamız Balıkesir Devlet Hastanesi ek binasına (eski Asker Hastanesi binasının olduğu yer) nakledildi.

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Hastamız ertesi gün yani 05 Temmuz’da hasta nakil aracı ile tekrar Dr. H… beye kontrole getirildi.

Yaralar kontrol edildi. Yapılması gerekenler yapıldı. Kamera ile nefes borusuna tekrar bakıldı.

Önceki gün görülmeyen kanama bugün nefes borusu içinde gözüküyordu.

Boğazın ilaçsız tomografisi çekildi. Ertesi sabah saat 10.00’da ilaçlı tomografi için gelmemiz söylendi.

06 Temmuz sabahı da ilaçlı tomografi çekildi.

Boğaza kamera ile bakan Dr. H… bey boğazda kanama pıhtısının nefes borusunu kapama yönünde ilerlediğini söyledi ve bana da kamerada gösterdi.

Dr. H… bey bu durumun ilerlemesi halinde ameliyata alma ihtiyacı olabileceğini, bununla ilgili Balıkesir Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ilgili birimleri ile görüşeceğini ifade etti.

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Hasta nakil aracı hastayı tekrar ek binaya getirdi.

Aynı gün öğleden sonra ek binadaki hemşireler ameliyat ihtimaline karşı hastamızın Balıkesir Tıp Fakültesi KBB polikliniğine ambulansla sevki olduğunu söyledi.

Aynı gün yani 06 Temmuz öğleden sonra Balıkesir Devlet Hastanesi’nin ambulansı hastamızı bir hemşire nezaretinde Balıkesir Tıp Fakültesi KBB polikliniğine getirdi.

Getiren hemşire bayan hastamızı bırakıp hiç kimseye hiç bir şey söylemeden bize ve orada bulunan başka bir yetkiliye hasta sevk evraklarını da teslim etmeden oradan ayrıldı.

*

Düşünebiliyor musunuz, “kollarında damar yolları açık olan, hastanede yatar vaziyette iken sevkli olarak getirilen hastayı” ilgili yerlere teslim edemeden, hastanede çaresiz bir vaziyette bırakıp oradan ayrılan bir hemşire ve bir ambulans görevlisi.

Bu durumu akıl kabul etmiyor.

*

KBB poliklinikleri önünde 4-5 tane asistan doktor da bulunuyordu. Ben hastamızı oraya getiren hemşire hanımın bizi buraya bırakıp gittiğini KBB polikliniği sekreterine ve oradaki asistan doktorlara izah ettim.

*

Ne kadar üzücü ki hiç birisi hastamla ilgilenmedi. Defalarca durumumuzu onlara anlatmama rağmen halen;

“Siz kimsiniz, biz sizi tanımıyoruz.”

“Sevkli geldiyseniz evraklarınız nerede?”

“Size inanmıyoruz.” diyerek orayı terk etmemizi ifade ettiler.

*

Sevk evraklarımızın bizi oraya bırakan hemşirede olduğunu, sevkli geldiğimizi getirildiğimiz hastanedeki Dr. S… hanımdan veya Balıkesir Devlet Hastanesi’nde bulunan Uzm. Dr. H… beyden telefon açarak öğrenebileceklerini söylememe rağmen dinleyen, ilgilenen olmuyordu.

Tamamen çaresizlik içindeydik.

Tekrar kendilerine hastamızın bu hastaneye sevki ile ilgili Dr. H… beyin irtibat kurduğu KBB hocasının ismini söyledim. Araştırmadan anında;

“Hocamızın sizin buraya sevkinizden bilgisi yokmuş.” dediler.

*

Bir müddet sonra içeriden Uzm. Dr. Ö… bey oraya geldi. Yaşadıklarımızı bu doktora da uygun bir şekilde anlattım. Yatan hasta olarak sevkli geldiğimizi, buradaki hocanın da bilgisi olduğunu ifade ettim.

Bir doktora asla yakışmayacak tarz ve üslupla Uzm. Dr. Ö… bey bana bağırmaya başladı. Bizim orayı derhal terk etmemizi istedi.

*

Altı çizilmesi gereken husus;

“Yetişmek ve branşlarında pişmek için orada bulunan, hocalarının hastaya bu şekilde davranışına şahit olan asistan doktorlara, hocalarının hastaya karşı bu şekilde yakışıksız ve olumsuz davranışı örnek olarak sergilenmiş oldu.”

Yazık diyorum.

*

Asla nezaketimi bozmadım. Kamera kayıtları incelenirse diyaloğumuz görülecektir.

“Derdimize mi yanmalıydım,

hak etmediğimiz yakışıksız muamelelere mi,

yoksa çaresizliğimize mi?”

İçimiz yanıyordu, içimiz.

*

Çaresizlik içerisinde hastanenin aciline hastamı götürdüm. Acil girişindeki sekreter bayana durumumuzu anlattım. Sekreter beni sonradan ismini Y… olarak öğrendiğim kare gömlekli olan acil servis görevlisi doktora yönlendirdi.

Dr. Y… bey ilgili yerlerle görüşüp sevk kağıdını WhatsApp yoluyla temin etti. Bize yardımcı olmak için hakikaten kendini paraladı.

Bizi tekrar azar işittiğimiz KBB polikliniğine yönlendirdi. Artık çok uzun süre geçmiş saat 18.00 suları olmuştu.

*

KBB Uzm. Dr. K… bey hastamızın nefes borusuna kamera ile baktı. Boğazdaki kan pıhtısının nefes borusunun neredeyse yarısını kapattığını gördü. Odada ayrıca iki hemşire de bulunuyordu.

Dr. K… bey bu hemşireler yanında hastama;

“Serviste kaldığın sürece hemşirelerimize kibar davranmaya söz verirsen seni yatırırım, aksi takdirde yatırmam” dedi.

Hastamız; “Söz veriyorum.” demesine rağmen bu ifadeleri birkaç kez tekrarlayınca ben bu diyaloğa müdahil olma ihtiyacı duyarak Dr. K… beye;

“İsterseniz hasta nazik davranacağına dair size yazılı belge sunup imza altına alarak taahhütte bulunsun.” ifadelerini “kinayeli” bir şekilde söyledim.

*

Sevkli gelmiş, kollarında damar yolu açık bir hasta ile Uzm. Dr. K… beyin yaptığı diyaloğa bakar mısınız lütfen.

Mesela hastamız;

“Yorum yok” veya

“Söz veremem” deseydi sevkli gelmiş, durumu ciddi olan bu hastamızı yatırmayacak mıydı?

*

Başka bir hastaneden sevkli gelmiş, yatması zorunlu olan bir hastanın “Doktora nazik davranacağına dair” söz verdiği takdirde hastaneye kabul edileceği, hangi kanun ve yönetmelikte yazıyor merak etmiyor da değilim.

*

Dr. K… beye;

“Şu anki koşullarda görevinizle ilgili hastamıza yapmanız gerekenler, kanunlar ve yönetmeliklerde nasıl belirlenmişse lütfen onu yapınız.“ dedim.

Dr. K… bey bu ifademden, tavırlarıyla hiç memnun olmadığını gösterse de yatışı verdi.

Bütün bunlar poliklinikteki iki hemşire huzurunda cereyan etmişti.

KBB servisine yatırılan hastamıza burada gerekli pansuman ve müdahaleler yapıldı.

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08 Temmuz’da psikiyatri servisinde nöbetçi olan iki asistan doktor “il dışı hastanelerde hastayı kabul edecek bir doktor olursa hastanın oraya sevkinin yapılacağını, ambulansla gitmesinin mevcut koşullarda sağlık ve hastanın güvenliği açısından zorunlu olduğunu” söyledi.

Edirne’de 5 yıldır hastayı takip altında tutan Dr. B… bey hastamızı kabul etti.

Sadece Edirne’ye hastamızın ambulansla nakil işi kalmıştı.

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Edirne’ye hastanın ambulans ile naklinin hastanın güvenliği ve sağlığı açısından 08 ve 09 Temmuz’da psikiyatri bölümündeki nöbetçi iki asistan doktor da zorunlu görseller de bunu 112 ambulans yetkililerine kabul ettiremedi.

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Ambulans bir türlü tahsis edilmeyince içeriğinde böyle hastalara ambulans tahsisinin nasıl yapılacağı bulunan;

“SAĞLIK BAKANLIĞI’nın Sayı: 23859870 GENELGE: 2014/02” genelgeyi araştırıp temin ettim ve nöbetçi asistan doktorlara gösterdim.

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KBB servisindeki nöbetçi hemşire E… hanıma, KBB bölümü nöbetçi asistanı Dr. B… beye ambulans temin işini sormasını söyledim.

Telefon açtı sordu.

Dr. B… bey de hemşire hanıma, kendisinin 112 ambulans işi için çok uğraşmış olduğunu, ama kabul ettiremediğini, “bu hastanenin ambulans ve hasta nakil aracının ise hafta sonları çalışmadığı” bilgisini aldığını söylemiş. Hemşire E… hanım bu ifadeleri bana aktarırken orada bulunan diğer servis nöbetçisi hemşire S… hanım da duydu.

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Düşünsenize Balıkesir Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ambulansı ve hasta nakil aracı hafta sonları yani tatil günlerinde çalışmıyormuş.

Akıllara ziyan bir durum.

Hemşire E… hanım bu konuyu Dr. B… beyin tutanak altına almış olduğunu bana ifade etti.

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İlgili nöbetçi asistan doktorlar bu gelişmeleri hastane yönetimine ve kendi hocalarına ilettiklerini, ambulansla sevkleri zorunlu hastalara ambulans tahsisinde genelgede belirtilmesine rağmen devamlı sorunlar yaşadıklarını şahsıma bilfiil söylediler.

Ayrıca Psikiyatri bölümünde 09 Temmuz’da nöbetçi olan bayan Asistan Dr. İ… ve Dr. K… bey, KBB nöbetçi asistan Dr. B…bey hem tedavi hem de ambulans temini için üstün çaba harcamalarına rağmen ambulans temin edemeseler de bu iki doktorumuza teşekkür ediyorum.

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Bu yazıyı kaleme aldığımda ambulans görevlendirilmesi talepleriyle ilgili 3 gün geçmişti.

Ne üzücü ki halen bir gelişme olmamış, ilgisiz kalınmış, görevler ihmal edilmiş ve hastamız mağdur edilmiş vaziyette beklemedeyiz.

SONUÇ;

Bu benim yaşadıklarım. Görevini hakkıyla yerine getiren sağlık camiası mensuplarını tenzih ederim, maalesef aynı hassasiyete sahip olmayan bazıları yüzünden birçok hastanın bu ve benzer sebeplerle mağdur edildiği yaygın bir şekilde bilinmektedir.

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Hastamızın ambulansla sevkinin zorunlu olduğu yukarıda adı geçen genelgenin 3,4 ve 5. maddelerine aynen uymaktaydı.

Fakat bütün gayretlere rağmen genelgeye aykırı olarak ambulans görevlendirilmedi.

Benzer sorunların daha önceden de defalarca yaşandığını nöbetçi asistan doktorlar tarafıma ifade ettiler.

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Sağlık Bakanım,

Peki benim bütün bu yaşadıklarım sizin başınıza gelse ne yapardınız?

Bu hastanenizin ambulanslarının ve hasta nakil araçlarının hafta sonu tatil günlerinde çalıştırılmamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

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Bu hususta görevlerini yerine getirmeyen, genelgeye aykırı tutum sergileyen Balıkesir Tıp fakültesi yönetimi,

başhekimi,

başhekim yardımcısı,

112 ambulans yetkilileri,

mektubumda geçen ilgisiz doktor ve hemşireler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını ve başka vatandaşlarımızın bizim yaşadığımız mağduriyeti yaşamaması için de gerekenlerin yapılmasını ve AMBULANS TEMİNİNİN BİR AN ÖNCE SAĞLANIP MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ arz ediyorum.

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Hastalara yakışıksız muamelede bulunan doktorlar ve hemşireler Allah rızası için değil, bir maaş karşılığında bu görevleri yaptıklarını bilmelidirler. Onların maaşlarının biz vatandaşların vergilerinden ödendiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

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Konuyu SAĞLIK BAKANI’mıza havale ediyor ve yaşadığım çirkinlikleri Yüce Türk Milletinin takdirine ve vicdanlara bırakıyorum.