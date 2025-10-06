Sayısı 10'u geçti, kaynağı bir türlü tespit edilmedi! Avrupa'da endişe yaratan olay

Avrupa’da son haftalarda peş peşe yaşanan “esrarengiz dron” vakaları endişe yarattı.

Litvanya’da patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı saptanmasının ardından , Danimarka ve Norveç’te hava sahalarının geçici olarak kapatılması, Almanya’da Münih Havalimanı’nın iki kez kapanması ve ABD’de benzer vakaların görülmesi gibi durumlar “hibrit tehdit” endişelerini de beraberinde getirdi.

DRONLAR UÇUŞLARI ENGELLEDİ

Almanya’da meydana gelen son olayla birlikte Avrupa genelindeki belirsizliğin fitili de ateşlenmiş oldu. Münih Havalimanı, Perşembe gecesi tanımlanamayan dronların hava sahasında görülmesinin ardından 7 saat boyunca kapatıldı. Cuma sabahı yeniden açılan havalimanı, akşam saatlerinde ikinci dalga dron gözlemleri gerekçesiyle yeniden uçuşa kapatıldı. Yaşanan bu durum vatandaşların gündelik yaşantısında da aksaklıklar meydana getirdi. Havalimanında akşam saatlerinde başlayan kısıtlama kısa sürede tam kapanmaya dönüştü. Yaklaşık 6 bin 500 yolcu havalimanında mahsur kaldı. Mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına uçuşlar Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt’a yönlendirildi.

Alman Hava Trafik Kontrol Merkezi (DFS), “onaylanmamış dron gözlemleri” uyarısı yaptıklarını, yolcu güvenliğini korumak amacıyla tüm operasyonların durdurulduğunu duyurdu.