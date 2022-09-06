Tezcan Karakuş Candan'ı bakın kim memuriyetten çıkarmış

Yıkılmasına karar verilen TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlayan süreç kapsamında 6 Eylül’de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.
Kararın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Tezcan Karakuş Candan, yaşanan süreci anlattı.
Ayrıntılar geliyor…
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