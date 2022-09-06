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Tezcan Karakuş Candan'ı bakın kim memuriyetten çıkarmış

Memuriyetten çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, bir basın toplantısı düzenleyerek süreci anlattı. Karakuş, kendisini memuriyetten atan kurulun başına eski Kırşehir Valisi’nin atandığını söyledi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:30
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Sayısız kent suçunu ortaya çıkaran Ankara Mimarlar Odası Başkanı’nı Tezcan Karakuş Candan'ı bakın kim memuriyetten çıkarmış

Tezcan Karakuş Candan'ı bakın kim memuriyetten çıkarmış
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Yıkılmasına karar verilen TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlayan süreç kapsamında 6 Eylül’de İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.

Kararın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Tezcan Karakuş Candan, yaşanan süreci anlattı.

Ayrıntılar geliyor…

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KİRK HARAMİLER
6.09.2022 13:41
Haramiligin ZİRVE yaptığı dönem AKP ye nasip oldu ŞÜKÜR.  
 
Memoli
6.09.2022 13:36
Gelinen don nokta vallahi yazık bu ülke bunu haketmiyor  
 
AKM
6.09.2022 13:36
vay senmisin doğruları konuşan bu iktidar doğruları konuşanı sevmez, hele hırsızlardan bahs edeni hiç sevmez  
 
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