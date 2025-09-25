Sayıştay 2019’dan beri uyarıyor ama Merkez Bankası’nda durum değişmedi

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Sayıştay’ın Merkez Bankası için hazırladığı denetim raporunda 2019 yılından bu yana yapılan uyarının dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Buna göre, Merkez Bankası yapılan uyarılara rağmen neredeyse her mal ve hizmet alımı ihalesi ‘istisna’ kapsamında gerçekleşti.

Sayıştay, Kamu İhale Kanunu’na göre, Merkez Bankası’nın teknoloji, güvenlik, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımlarının, dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımlarının ‘istisna’ kapsamında olduğunu vurguladı. Öte yandan Sayıştay, söz konusu kanunla ilgili “Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerinin ise Kanun’da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır” dedi.

245 İHALENİN 182’Sİ İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILDI

Sayıştay’ın yaptığı denetime göre, Merkez Bankası yaptığı 245 mal ve hizmet alımı ihalesinin 182’sini ‘istisna’ kapsamında gerçekleştirdi. Öte yandan söz konusu ihalelerin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan işlerin olduğunun altı çizildi.

Merkez Bankası’nın ‘istisna’ kapsamında yaptığı ihaleler kapsamında Adobe lisansı kiralanması, kapalı devre TV, geçiş kontrol, yangın algılama sistemleri, demirbaş takip, e-fatura yazılımları gibi sistemlerin bakım onarımları, sağlık sigortası alımı, araç kiralama, destek-bilişim personel hizmet alımları, jeneratör, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi her kurumun ihtiyacı olabilecek mal ve hizmet alımları da yer aldı.

2019'DAN BERİ UYARI YAPILDI AMA DURUM DEĞİŞMEDİ

Sayıştay, Merkez Bankası’nı bu konuda 2019 yılından bu yana uyarmalarına rağmen durumun değişmediğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, yapılan açıklamalar ve denetim sonucunda tespit olunan hususlar çerçevesinde; TCMB’nin idari nitelikteki ihalelerinde olağan dışı özel bir ihale yöntemi olan istisna uygulamasının, 2024 yılında gerçekleştirilen ihalelerin çoğunluğunda uygulanması nedeniyle olağan bir alım yöntemi haline geldiği, olağan ihale yöntemleri olan açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usullerinin ise istisna olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu istisnalar ile Bankanın temel faaliyetlerinin aksamasını önlemek için bu faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının kastedildiği değerlendirilmekte olup, Bankanın rutin işleyişinde yer alan cari giderler kapsamındaki mal veya hizmet alımlarının istisna kapsamına sokulması bir bakıma Kamu İhale Kurulu kararlarındaki “Kanun kapsamındaki bir ihalenin idare kararı ile Kanun’dan istisna tutulamayacağı” kuralının da esnetilmesi anlamına gelmektedir. Bulgu konusu husus; 2019 yılından itibaren Sayıştay Denetim Raporlarında yer almışsa da uygulamada 2024 yılında da bir değişikliğe gidilmemiştir.”