Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuru sahipleri eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. 25 denetçi yardımcısı adayı alımı için sınav başvuruları 21-28 Ağustos'ta yapılacak. Geç başvuru günü ise 5 Eylül olarak belirlendi.

Sınav başvuruları, ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Eleme sınavı 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı yazılı sınavın ilk oturumu 28 Aralık Cumartesi, ikinci oturumu ise 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazananlar mülakata katılma hakkı elde edecek. Mülakatın yeri ve zamanı, yazılı sınavı geçen adayların mail adreslerine iletilecek. Sınavda başarı sağlayanların isimleri Sayıştay'ın internet sitesinden ilan edilecek.

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