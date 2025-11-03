22 Kasım’da Üsküdar Belediyesi’nin teknesiyle bazı Sayıştay üyelerinin Boğaz turuna çıkarılacağı doğru mu?

Bu davet gerçekten bir “teşekkür mahiyetinde” mi düzenleniyor?

Eğer öyleyse, bu teşekkür kime ve hangi “başarı” için yapılıyor?

Yeni Sayıştay üyelerinin Meclis’te yapılan seçiminde, milletvekillerine ellerine tutuşturulan hazır pusulalar verildiği doğru mu?

Peki o pusulalar kimin elinden çıktı?

Ve o listede kimlerin adı özellikle yoktu?

Ülkücü kimliğiyle bilinen bazı adayların seçilmemesi için “özel bir çalışma” yürütüldüğü gerçekten kulislerde konuşuluyor mu?

Bu çalışma, bir partinin diğeri üzerindeki bürokratik üstünlük kurma çabası mıydı?

Yoksa ittifakın kendi içinde sessiz bir denge savaşı mı yaşanıyor?

Cumhur İttifakı yalnızca sandıkta mı var, yoksa devlet dairelerinin duvarlarında da mı?

Bürokraside, kadrolarda, denetim kurumlarında bu ittifak nasıl işliyor?

Her şey uyum içinde mi yürüyor, yoksa görünmeyen çatlaklar mı birikiyor?

MHP, yıllardır “devletin omurgası” olma iddiasında değil mi?

Peki bugün, o omurga bazı yerlerde devreden çıkarılmak mı isteniyor?

AKP’nin bürokraside kurduğu güçlü denetim ağı, ittifak ortağını gölgeye mi itiyor?

Yoksa bu tablo, MHP’nin daha görünmez ama etkili bir strateji izlediğini mi gösteriyor?

Bürokraside gerçekten bir “kontenjan paylaşımı” mı var?

“Şu kurum sizden, bu kurum bizden” anlayışıyla mı yürüyor işler?

Eğer öyleyse, Sayıştay hangi tarafın nüfuz alanında kaldı?

Sayıştay gibi kritik bir kurumda “listeyle yönlendirme” söylentileri neden bu kadar sık duyuluyor?

Bu iddialar, sadece muhalefetin şeffaflık eleştirisinden mi kaynaklanıyor?

Yoksa içeriden gelen bazı rahatsızlıklar da mı var?

Bazı çevrelerde “ülkücü adayların seçilme ihtimali ortadan kaldırıldı” deniyor, bu doğru mu?

Bu ihtimali kim neden tehdit olarak gördü?

Bir denetim kurumunda, bir ideolojik etiketin varlığı neden rahatsızlık yaratır ki?

AKP’nin uzun yıllardır bürokraside kurduğu hâkimiyet, ittifak ortağına alan bırakmakta mı zorlanıyor?

Yoksa MHP’nin bürokrasiye nüfuz etme çabaları, içeriden sessizce törpüleniyor mu?

Bu sessizlik, bir uzlaşmanın işareti mi, yoksa bir dışlamanın sonucu mu?

İttifakın ruhu sahada güçlü görünürken, devletin içinde aynı uyum sürüyor mu?

Bürokrasideki denge, ittifakı pekiştiriyor mu, yoksa derinleştiriyor mu?

Sayıştay’daki bu tartışmalar, bir kurumun iç meselesi mi, yoksa bir güç paylaşımı tartışması mı?

AKP kendi denetim araçlarını mutlak kontrol altında tutmak isterken, MHP’ye “devletin denetimine karışma” sınırı mı koyuyor?

Bu, bir ortaklık mı, yoksa nezaketle sürdürülen bir rekabet mi?

Ülkücü kimliğiyle bilinen bazı adayların tercih dışı bırakılması bir tesadüf müydü?

Yoksa “bürokraside dengeyi koruma” bahanesiyle yapılan bir siyasi filtreleme mi?

Ve o filtre kimin eliyle işletildi

Bürokrasideki sessiz çekişme, siyaset sahnesine ne zaman yansır?

İttifak ortakları arasında bugüne dek dışarıya pek az yansıyan bu gerilim, kurumlar üzerinden mi okunmalı?

Yargıda, emniyette, hatta yerel yönetimlerde benzer örnekler yaşanmadı mı?

Atamalarda “denge” gözetilirken, bazen “sadakat” mi liyakatin önüne geçiyor?

MHP’nin kadroları devletin içinde hâlâ güçlü mü, yoksa “paylaşılan iktidarın” dar alanına mı sıkıştı?

AKP bürokrasideki kontrolünü kaybetmemek için ortağını sınırlıyor mu?

Yoksa tüm bunlar, sadece rakip çevrelerin yaydığı kulis bilgileri mi?

Ve eğer öyleyse, neden bu söylentiler bu kadar ısrarla tekrarlanıyor?

Söylentiyle gerçeği birbirinden ayırmak neden artık bu kadar zorlaştı?

Sayıştay’ın görevi kamu harcamalarını denetlemek değil mi?

Peki, bu denetim artık “partiler arası hassasiyetlere göre” mi şekilleniyor?

Bir kurumun bağımsızlığı, siyasi dengelerle ölçülürse, denetim neye hizmet eder?

Kamu yararına mı, parti sadakatine mi?

Boğaz turu gerçekten sadece bir jest mi, yoksa bir ödül töreni mi?

Kamu kurumlarında “teşekkür mahiyetinde” gezi düzenlenmesi olağan mı, yoksa mesaj mı içeriyor?

Bu sembolik jest, “bizden olanlar”a verilen bir işaret olabilir mi?

Eğer öyleyse, bu sessiz mesajın muhatabı kim?

İttifakın içindeki partner mi, yoksa dışarıda kalan bürokratlar mı?

Yoksa bu jest, “birlikteyiz ama kontrol bende” diyen bir siyasi refleksin dışavurumu mu?

Bugün bütün bu iddialar sadece kulislerde mi konuşuluyor, yoksa devletin içinde gerçekten duyulan bir huzursuzluğun dışa vurumu mu?

MHP, ittifakta siyasi olarak güçlü görünürken, bürokratik olarak geriye mi itiliyor?

Yoksa bu tablo, MHP’nin kendi iç dengelerini koruma stratejisinin bir parçası mı?

AKP, ittifakı sürdürürken “devletin direksiyonunu” tek başına tutmak istiyor olabilir mi?

Bu durum, iki parti arasındaki güven dengesini ne kadar etkiler?

Günün birinde bu sessiz bürokratik çekişme, siyasi alanda da görünür hâle gelir mi?

Belki de bütün bu soruların cevabı Sayıştay raporlarının satır aralarındadır.

Belki de Boğaz’da yapılacağı söylenen o gezi, sadece bir “teşekkür” değil, bir “hatırlatma”dır:

Kim kime, ne için teşekkür ediyor?

Kimin adına?

Ve belki de asıl soru şu olmalı:

Bu ittifakın içinde gerçek güç kimde - siyasette mi, yoksa artık sessizce siyasallaşan bürokraside mi?